  1. В Україні

В Україні посилять навчання соцпрацівників для роботи з ветеранами та ВПО

18:05, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У 2026 році Мінсоцполітики посилить навчання працівників соціальної сфери для безбар’єрної роботи з ветеранами, ВПО, людьми з інвалідністю та іншими категоріями громадян, які потребують підтримки.
В Україні посилять навчання соцпрацівників для роботи з ветеранами та ВПО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики у 2026 році продовжує реалізацію програми навчання для працівників соціальної сфери в межах ініціативи «Безбар’єрність». Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін під час засідання Ради безбар’єрності за участю першої леді Олени Зеленської та прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Програма спрямована на розвиток практичних навичок фахівців, які працюють у системі соціальної підтримки населення, з акцентом на забезпечення доступності послуг, недопущення дискримінації та створення безбар’єрного середовища.

Під час відкриття Національного тижня безбар’єрності Олена Зеленська наголосила, що поняття безбар’єрності сьогодні охоплює не лише фізичну доступність, а й економічні, освітні та інформаційні аспекти. За її словами, дедалі більше громадян пов’язують безбар’єрність із рівністю можливостей, доступністю та свободою.

За інформацією Мінсоцполітики, у 2026 році програмою навчання планують охопити близько 90 тисяч працівників соціальної сфери. Йдеться, зокрема, про співробітників Пенсійного фонду України, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Державної служби у справах дітей, Нацсоцслужби, центрів життєстійкості, органів місцевого самоврядування, а також надавачів соціальних послуг, тренерів, супервізорів і фахівців із соціальної роботи.

Улютін зазначив, що ключовим завданням є формування практики рівного ставлення, забезпечення доступності та поваги до людської гідності у щоденній роботі соціальної сфери.

У першому кварталі 2026 року вже проведено низку тренінгів і навчальних заходів, присвячених формуванню життєстійкості, питанням безбар’єрності, гендерної рівності та запобіганню домашньому насильству. Також організовано вебінари щодо безбар’єрної взаємодії з дітьми та молоддю, а за участю амбасадора безбар’єрності підготовлено відеоматеріали про права людей з інвалідністю.

Наступними етапами програми визначено запуск онлайн-серіалу «Життєстійкість для фахівців і громад» на платформі «Дія.Освіта», створення Національної цифрової платформи професійного розвитку працівників соціальної сфери та впровадження нових освітніх програм для спеціалістів центрів життєстійкості.

Крім того, у межах Національного тижня безбар’єрності було представлено мистецький проєкт «Безбар’єрність — це коли можеш за словами бачити людину». Ініціатива реалізована спільно з ЮНІСЕФ, громадською організацією «Безбар’єрність» та Міністерством культури та стратегічних комунікацій України в рамках ініціативи першої леді «Без бар’єрів».

У міністерстві підкреслюють, що якість взаємодії у соціальній сфері безпосередньо впливає на те, наскільки швидко та комфортно ветерани, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи та громадяни старшого віку можуть отримати необхідну підтримку.

фото: Мінсоцполітики

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]