В Україні посилять навчання соцпрацівників для роботи з ветеранами та ВПО

У 2026 році Мінсоцполітики посилить навчання працівників соціальної сфери для безбар’єрної роботи з ветеранами, ВПО, людьми з інвалідністю та іншими категоріями громадян, які потребують підтримки.

Міністерство соціальної політики у 2026 році продовжує реалізацію програми навчання для працівників соціальної сфери в межах ініціативи «Безбар’єрність». Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін під час засідання Ради безбар’єрності за участю першої леді Олени Зеленської та прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Програма спрямована на розвиток практичних навичок фахівців, які працюють у системі соціальної підтримки населення, з акцентом на забезпечення доступності послуг, недопущення дискримінації та створення безбар’єрного середовища.

Під час відкриття Національного тижня безбар’єрності Олена Зеленська наголосила, що поняття безбар’єрності сьогодні охоплює не лише фізичну доступність, а й економічні, освітні та інформаційні аспекти. За її словами, дедалі більше громадян пов’язують безбар’єрність із рівністю можливостей, доступністю та свободою.

За інформацією Мінсоцполітики, у 2026 році програмою навчання планують охопити близько 90 тисяч працівників соціальної сфери. Йдеться, зокрема, про співробітників Пенсійного фонду України, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Державної служби у справах дітей, Нацсоцслужби, центрів життєстійкості, органів місцевого самоврядування, а також надавачів соціальних послуг, тренерів, супервізорів і фахівців із соціальної роботи.

Улютін зазначив, що ключовим завданням є формування практики рівного ставлення, забезпечення доступності та поваги до людської гідності у щоденній роботі соціальної сфери.

У першому кварталі 2026 року вже проведено низку тренінгів і навчальних заходів, присвячених формуванню життєстійкості, питанням безбар’єрності, гендерної рівності та запобіганню домашньому насильству. Також організовано вебінари щодо безбар’єрної взаємодії з дітьми та молоддю, а за участю амбасадора безбар’єрності підготовлено відеоматеріали про права людей з інвалідністю.

Наступними етапами програми визначено запуск онлайн-серіалу «Життєстійкість для фахівців і громад» на платформі «Дія.Освіта», створення Національної цифрової платформи професійного розвитку працівників соціальної сфери та впровадження нових освітніх програм для спеціалістів центрів життєстійкості.

Крім того, у межах Національного тижня безбар’єрності було представлено мистецький проєкт «Безбар’єрність — це коли можеш за словами бачити людину». Ініціатива реалізована спільно з ЮНІСЕФ, громадською організацією «Безбар’єрність» та Міністерством культури та стратегічних комунікацій України в рамках ініціативи першої леді «Без бар’єрів».

У міністерстві підкреслюють, що якість взаємодії у соціальній сфері безпосередньо впливає на те, наскільки швидко та комфортно ветерани, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи та громадяни старшого віку можуть отримати необхідну підтримку.

фото: Мінсоцполітики

