Глобальна зміна правил гри: Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт про публічні закупівлі

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт № 11520 «Про публічні закупівлі».

«Це не просто технічне оновлення Prozorro – це глобальна зміна правил гри, де у фокусі інтереси та можливості українського бізнесу. Також це перехід від тимчасових воєнних адаптацій до стабільного законодавчого фундаменту», - заявили у Мінекономіки.

Що отримає український бізнес?

Законопроєкт №11520 суттєво розширює можливості для участі у закупівлях українських компаній, особливо МСП, та прибирає застарілу бюрократію:

Перегляд механізму поділу предмета закупівлі на лоти

Закон чітко врегульовує механізм поділу великих закупівель на лоти. Це не дозволить великим гравцям забирати всі замовлення та відкриє двері невеликим регіональним компаніям для участі у масштабних тендерах.

Можливість пропонувати власні рішення (альтернативні тендерні пропозиції)

Вперше бізнес зможе подавати варіанти своїх рішень (якщо це передбачено замовником). Тобто, якщо ви маєте технологічно кращу або вигіднішу альтернативу, ви зможете запропонувати її на тендері.

Гнучкі інструменти для тривалої співпраці

Оновлені правила використання рамкових угод та динамічних систем закупівель дозволять компаніям планувати свою роботу наперед, постачаючи стандартизовані товари без постійного збору пакетів документів з нуля.

Унормування субпідряду

Взаємовідносини із субпідрядниками та співвиконавцями тепер чітко врегульовані на рівні закону. Це робить роботу у великих проєктах безпечною та юридично захищеною для кожного учасника ланцюжка.

Чому це важливо для євроінтеграції та міжнародного співробітництва?

Наближення до стандартів ЄС

Законопроєкт спрямований на імплементацію Директиви 2014/24/EU. Публічні закупівлі є частиною першого, базового кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Довіра донорів та розвиток партнерства

Для партнерів ухвалення закону – показник, що відбудова України відбувається за найвищими світовими стандартами прозорості. Це відкриє шлях до масштабного залучення іноземних інвестицій, фінансування проєктів відновлення, де український бізнес відіграватиме ключову роль.

Залучення масштабної фінансової підтримки (DPO Світового банку)

Ухвалення закону є частиною ширшого пакета інституційних реформ, які Україна реалізує у співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема, успішне просування таких реформ відкриває доступ до фінансування у межах Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO) від Світового банку у розмірі 3,4 млрд дол. США. Отримані кошти спрямовуються безпосередньо до загального фонду держбюджету для покриття першочергових соціальних та гуманітарних видатків, що дозволяє підтримувати стабільність економіки, поки бізнес адаптується до нових європейських стандартів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що прийняття нової редакції Закону «Про публічні закупівлі» було заявлено як ключовий етап гармонізації українського законодавства з правом ЄС та обов’язкова умова для отримання макрофінансової допомоги. Проте 29 квітня Рада не набрала необхідної кількості голосів для ухвалення закону в цілому, відправивши його на повторне друге читання.

Причиною стали не лише дискусії, а й ігнорування зауважень Головного юридичного управління, які вказували на неконституційність окремих норм, корупційні ризики та суперечності з Цивільним кодексом України.

Законопроєкт № 11520 розглядався як база для післявоєнного відновлення системи публічних закупівель, передбачаючи впровадження динамічних закупівельних систем, альтернативних варіантів тендерних пропозицій та підходу до оцінки вартості життєвого циклу. Нагадаємо, що його підготовка здійснювалася в межах виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та відповідних положень Меморандуму з Європейським Союзом.

Водночас, за оцінками експертів Апарату Верховної Ради, у тексті законопроєкту наявні низка юридико-технічних недоліків, які можуть створювати ризики розширеного розсуду органів влади та потенційно впливати на дотримання принципу верховенства права.

Головне юридичне управління виявило помилку в термінології статті 16 законопроєкту, пов’язану з некоректним ототожненням понять «процедура» та «спосіб» закупівель. Проєкт змішує поняття «процедура», як визначену європейськими директивами послідовність дій для вибору переможця, наприклад, відкриті торги чи конкурентний діалог, та «спосіб» як метод забезпечення недискримінації при укладенні договору.

