У Раді готуються повторно розглянути реформу публічних закупівель за стандартами ЄС: що передбачає законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в цілому під час повторного другого читання законопроєкт №11520, який стосується сфери публічних закупівель. Ініціатива передбачає масштабне реформування системи закупівель відповідно до європейських норм та зобов’язань України в межах євроінтеграційного процесу.

Серед ключових цілей законопроєкту — посилення відкритості закупівель, покращення контролю за витрачанням державних коштів, а також створення більш конкурентних і справедливих умов для учасників ринку.

Окрему увагу приділено гармонізації українського законодавства із нормами ЄС у сфері публічних закупівель, що має стати важливим кроком для підвищення ефективності державних витрат, посилення довіри міжнародних партнерів та подальшого просування України на шляху європейської інтеграції.

Також документ покликаний зміцнити позиції України у переговорному процесі щодо членства в Європейському Союзі та сприяти виконанню міжнародних зобов’язань держави.

Оновлення законодавства у сфері публічних закупівель передбачає зміни до процедур проведення тендерів та механізмів контролю за використанням бюджетних коштів. Також законопроєктом пропонується розширити можливості участі малого та середнього бізнесу у державних закупівлях.

Крім того, очікується вдосконалення процедур закупівель товарів і послуг за державні кошти, а також підвищення ефективності використання ресурсів в умовах воєнного стану та під час подальшого відновлення країни.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що прийняття нової редакції Закону «Про публічні закупівлі» було заявлено як ключовий етап гармонізації українського законодавства з правом ЄС та обов’язкова умова для отримання макрофінансової допомоги. Проте 29 квітня Рада не набрала необхідної кількості голосів для ухвалення закону в цілому, відправивши його на повторне друге читання.

Причиною стали не лише дискусії, а й ігнорування зауважень Головного юридичного управління, які вказували на неконституційність окремих норм, корупційні ризики та суперечності з Цивільним кодексом України.

Законопроєкт № 11520 розглядався як база для післявоєнного відновлення системи публічних закупівель, передбачаючи впровадження динамічних закупівельних систем, альтернативних варіантів тендерних пропозицій та підходу до оцінки вартості життєвого циклу. Нагадаємо, що його підготовка здійснювалася в межах виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та відповідних положень Меморандуму з Європейським Союзом.

Водночас, за оцінками експертів Апарату Верховної Ради, у тексті законопроєкту наявні низка юридико-технічних недоліків, які можуть створювати ризики розширеного розсуду органів влади та потенційно впливати на дотримання принципу верховенства права.

Головне юридичне управління виявило помилку в термінології статті 16 законопроєкту, пов’язану з некоректним ототожненням понять «процедура» та «спосіб» закупівель. Проєкт змішує поняття «процедура», як визначену європейськими директивами послідовність дій для вибору переможця, наприклад, відкриті торги чи конкурентний діалог, та «спосіб» як метод забезпечення недискримінації при укладенні договору.

