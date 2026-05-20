«Посідання» замість володіння: новий ЦК може змінити підхід до контролю над майном
У проєкті нового Цивільного кодексу України №15150 пропонують запровадити нову систему регулювання посідання майна. У документі з’являються поняття «посідання», «посідач», «безпосереднє посідання» та «опосередковане посідання», які пов’язуються з фактичним пануванням над річчю. Нотаріальна палата України заявила, що така термінологія не є звичною для української правової системи та може створити проблеми для правозастосування.
У проєкті нового ЦК вводять «посідання» як окремий інститут
У Книзі 3 проєкту Цивільного кодексу України №15150 запроваджується поняття «посідання», а також безпосереднього та опосередкованого посідання.
Проєкт пов’язує посідання з фактичним пануванням над річчю та окремо регулює:
- посідача;
- здійснення посідання через іншу особу;
- безпосереднє та опосередковане посідання.
У документі передбачено, що:
- особа може бути безпосереднім посідачем речі;
- посідання може здійснюватися через іншу особу;
- посідання може існувати незалежно від права власності на річ.
Посідання пов’язують із «пануванням над річчю»
У проєкті нового ЦК посідання тісно пов’язується з іншим новим поняттям — «пануванням над річчю».
У документі йдеться про фактичне панування над річчю як елемент посідання.
Водночас у проєкті окремо регулюються речові права, посідання та право особи на річ.
У НПУ заявили про незвичність нової термінології
Нотаріальна палата України у правовому аналізі проєкту заявила, що новий понятійний апарат є незвичним для української судової практики та цивілістичної теорії.
У НПУ зазначили, що українське законодавство та судова практика багато років використовують усталені поняття «володіння», «право володіння», «володілець».
Водночас проєкт пропонує нові терміни: «посідання», «посідач», «опосередковане посідання», «безпосереднє посідання».
Відсутність сталої практики застосування нових понять може створити складнощі для судів, нотаріусів, державних реєстраторів, адвокатів та власників майна.
НПУ попередила про ризики правової невизначеності
У Нотаріальній палаті наголосили, що проєкт нового ЦК фактично формує нову систему термінів речового права.
У правовому аналізі вказується, що:
- нова термінологія використовується у проєкті нерівномірно;
- окремі поняття не мають усталеного тлумачення;
- це може призвести до різного застосування норм судами та органами державної реєстрації.
У НПУ вважають, що такі зміни потребують додаткового обговорення та доопрацювання перед ухваленням нового Цивільного кодексу.
Раніше Нотаріальна палата також висловила зауваження до інших положень проєкту нового Цивільного кодексу №15150. Зокрема, у НПУ розкритикували нову термінологію проєкту, включно з поняттями «панування над річчю», «правоможність» та «соціальний узуфрукт», а також заявили про ризики надання державній реєстрації правовстановлювальної ролі. Окремі зауваження виникли і до запровадження «права очікування» на майбутню нерухомість та інституту узуфрукта.
