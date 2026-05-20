«Посідання» замість володіння: новий ЦК може змінити підхід до контролю над майном

У проєкті Цивільного кодексу хочуть переосмислити володіння майном — це викликало суперечки.

У проєкті нового Цивільного кодексу України №15150 пропонують запровадити нову систему регулювання посідання майна. У документі з’являються поняття «посідання», «посідач», «безпосереднє посідання» та «опосередковане посідання», які пов’язуються з фактичним пануванням над річчю. Нотаріальна палата України заявила, що така термінологія не є звичною для української правової системи та може створити проблеми для правозастосування.

У проєкті нового ЦК вводять «посідання» як окремий інститут

У Книзі 3 проєкту Цивільного кодексу України №15150 запроваджується поняття «посідання», а також безпосереднього та опосередкованого посідання.

Проєкт пов’язує посідання з фактичним пануванням над річчю та окремо регулює:

посідача;

здійснення посідання через іншу особу;

безпосереднє та опосередковане посідання.

У документі передбачено, що:

особа може бути безпосереднім посідачем речі;

посідання може здійснюватися через іншу особу;

посідання може існувати незалежно від права власності на річ.

Посідання пов’язують із «пануванням над річчю»

У проєкті нового ЦК посідання тісно пов’язується з іншим новим поняттям — «пануванням над річчю».

У документі йдеться про фактичне панування над річчю як елемент посідання.

Водночас у проєкті окремо регулюються речові права, посідання та право особи на річ.

У НПУ заявили про незвичність нової термінології

Нотаріальна палата України у правовому аналізі проєкту заявила, що новий понятійний апарат є незвичним для української судової практики та цивілістичної теорії.

У НПУ зазначили, що українське законодавство та судова практика багато років використовують усталені поняття «володіння», «право володіння», «володілець».

Водночас проєкт пропонує нові терміни: «посідання», «посідач», «опосередковане посідання», «безпосереднє посідання».

Відсутність сталої практики застосування нових понять може створити складнощі для судів, нотаріусів, державних реєстраторів, адвокатів та власників майна.

НПУ попередила про ризики правової невизначеності

У Нотаріальній палаті наголосили, що проєкт нового ЦК фактично формує нову систему термінів речового права.

У правовому аналізі вказується, що:

нова термінологія використовується у проєкті нерівномірно;

окремі поняття не мають усталеного тлумачення;

це може призвести до різного застосування норм судами та органами державної реєстрації.

У НПУ вважають, що такі зміни потребують додаткового обговорення та доопрацювання перед ухваленням нового Цивільного кодексу.

Раніше Нотаріальна палата також висловила зауваження до інших положень проєкту нового Цивільного кодексу №15150. Зокрема, у НПУ розкритикували нову термінологію проєкту, включно з поняттями «панування над річчю», «правоможність» та «соціальний узуфрукт», а також заявили про ризики надання державній реєстрації правовстановлювальної ролі. Окремі зауваження виникли і до запровадження «права очікування» на майбутню нерухомість та інституту узуфрукта.

