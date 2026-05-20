«Поседание» вместо владения: новый ГК может изменить подход к контролю над имуществом

В проекте Гражданского кодекса хотят переосмыслить владение имуществом — это вызвало споры.

В проекте нового Гражданского кодекса Украины №15150 предлагают внедрить новую систему регулирования поседания имущества. В документе появляются понятия «поседание», «поседатель», «непосредственное поседание» и «опосредованное поседание», которые связываются с фактическим господством над вещью. Нотариальная палата Украины заявила, что такая терминология не является привычной для украинской правовой системы и может создать проблемы для правоприменения.

В проекте нового ГК вводят «поседание» как отдельный институт

В Книге 3 проекта Гражданского кодекса Украины №15150 вводится понятие «поседание», а также непосредственного и опосредованного поседания.

Проект связывает поседание с фактическим господством над вещью и отдельно регулирует:

поседателя;

осуществление поседания через другое лицо;

непосредственное и опосредованное поседание.

В документе предусмотрено, что:

лицо может быть непосредственным поседателем вещи;

поседание может осуществляться через другое лицо;

поседание может существовать независимо от права собственности на вещь.

Поседание связывают с «панованием над вещью»

В проекте нового ГК поседание тесно связывается с другим новым понятием — «панованием над вещью».

В документе речь идет о фактическом господстве над вещью как элементе поседания.

В то же время в проекте отдельно регулируются вещные права, поседание и право лица на вещь.

В НПУ заявили о непривычности новой терминологии

Нотариальная палата Украины в правовом анализе проекта заявила, что новый понятийный аппарат является непривычным для украинской судебной практики и цивилистической теории.

В НПУ отметили, что украинское законодательство и судебная практика много лет используют устоявшиеся понятия «владение», «право владения», «владелец».

В то же время проект предлагает новые термины: «поседание», «поседатель», «опосредованное поседание», «непосредственное поседание».

Отсутствие устоявшейся практики применения новых понятий может создать сложности для судов, нотариусов, государственных регистраторов, адвокатов и собственников имущества.

НПУ предупредила о рисках правовой неопределенности

В Нотариальной палате подчеркнули, что проект нового ГК фактически формирует новую систему терминов вещного права.

В правовом анализе указывается, что:

новая терминология используется в проекте неравномерно;

отдельные понятия не имеют устоявшегося толкования;

это может привести к различному применению норм судами и органами государственной регистрации.

В НПУ считают, что такие изменения требуют дополнительного обсуждения и доработки перед принятием нового Гражданского кодекса.

Ранее Нотариальная палата также высказала замечания к другим положениям проекта нового Гражданского кодекса №15150. В частности, в НПУ раскритиковали новую терминологию проекта, включая понятия «панование над вещью», «правомочность» и «социальный узуфрукт», а также заявили о рисках предоставления государственной регистрации правоустанавливающей роли. Отдельные замечания возникли и к введению «права ожидания» на будущую недвижимость и института узуфрукта.

