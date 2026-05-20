«Поседание» вместо владения: новый ГК может изменить подход к контролю над имуществом
В проекте нового Гражданского кодекса Украины №15150 предлагают внедрить новую систему регулирования поседания имущества. В документе появляются понятия «поседание», «поседатель», «непосредственное поседание» и «опосредованное поседание», которые связываются с фактическим господством над вещью. Нотариальная палата Украины заявила, что такая терминология не является привычной для украинской правовой системы и может создать проблемы для правоприменения.
В проекте нового ГК вводят «поседание» как отдельный институт
В Книге 3 проекта Гражданского кодекса Украины №15150 вводится понятие «поседание», а также непосредственного и опосредованного поседания.
Проект связывает поседание с фактическим господством над вещью и отдельно регулирует:
- поседателя;
- осуществление поседания через другое лицо;
- непосредственное и опосредованное поседание.
В документе предусмотрено, что:
- лицо может быть непосредственным поседателем вещи;
- поседание может осуществляться через другое лицо;
- поседание может существовать независимо от права собственности на вещь.
Поседание связывают с «панованием над вещью»
В проекте нового ГК поседание тесно связывается с другим новым понятием — «панованием над вещью».
В документе речь идет о фактическом господстве над вещью как элементе поседания.
В то же время в проекте отдельно регулируются вещные права, поседание и право лица на вещь.
В НПУ заявили о непривычности новой терминологии
Нотариальная палата Украины в правовом анализе проекта заявила, что новый понятийный аппарат является непривычным для украинской судебной практики и цивилистической теории.
В НПУ отметили, что украинское законодательство и судебная практика много лет используют устоявшиеся понятия «владение», «право владения», «владелец».
В то же время проект предлагает новые термины: «поседание», «поседатель», «опосредованное поседание», «непосредственное поседание».
Отсутствие устоявшейся практики применения новых понятий может создать сложности для судов, нотариусов, государственных регистраторов, адвокатов и собственников имущества.
НПУ предупредила о рисках правовой неопределенности
В Нотариальной палате подчеркнули, что проект нового ГК фактически формирует новую систему терминов вещного права.
В правовом анализе указывается, что:
- новая терминология используется в проекте неравномерно;
- отдельные понятия не имеют устоявшегося толкования;
- это может привести к различному применению норм судами и органами государственной регистрации.
В НПУ считают, что такие изменения требуют дополнительного обсуждения и доработки перед принятием нового Гражданского кодекса.
Ранее Нотариальная палата также высказала замечания к другим положениям проекта нового Гражданского кодекса №15150. В частности, в НПУ раскритиковали новую терминологию проекта, включая понятия «панование над вещью», «правомочность» и «социальный узуфрукт», а также заявили о рисках предоставления государственной регистрации правоустанавливающей роли. Отдельные замечания возникли и к введению «права ожидания» на будущую недвижимость и института узуфрукта.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.