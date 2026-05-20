Верховный Суд напомнил госорганам о неправомерности внезапного изменения позиции по бизнесу

Верховный Суд разъяснил нормы закона об административной процедуре, указав, что государство не может лишать бизнес прав, если само ранее неоднократно признавало их законность

Верховный Суд 15 мая принял постановление по делу № 400/3489/24, которое стало одним из первых примеров применения Закона Украины «Об административной процедуре».

Спор возник между обществом с ограниченной ответственностью и Администрацией судоходства и касался внесения сведений о речном терминале в профильный реестр. Решение имеет значение для формирования судебной практики, поскольку Верховный Суд детализировал подходы к пределам административного усмотрения и подчеркнул необходимость соблюдения принципов правовой определенности в отношениях между государством и бизнесом.

Обстоятельства дела

Общество с ограниченной ответственностью построило и приняло в эксплуатацию современный речной терминал в городе Измаил. В течение 2022–2023 годов два причала были успешно внесены в Реестр, и компания уже получала выписки.

Когда же дело дошло до третьего причала — Администрация судоходства внезапно отказала. Мотивом стало утверждение, что объект якобы находится в пределах акватории морского порта Измаил, а следовательно, не может считаться объектом внутреннего водного транспорта.

Истец обжаловал отказ во внесении сведений в реестр, обосновывая свою позицию тем, что причал является составной частью единого речного порта как сложной вещи в соответствии с Гражданским кодексом Украины. Кроме того, он отмечал, что координаты объекта расположены за пределами акватории морского порта, что подтверждается данными Госгидрографии. Также подчеркивалось, что Администрация судоходства ранее уже осуществляла регистрацию других элементов того же терминала, что, по мнению истца, свидетельствует о непоследовательности в подходах.

Процессуальные моменты: основания для самопредставительства

Перед рассмотрением сути спора Верховный Суд разрешил вопрос самопредставительства юридического лица. Истец оспаривал полномочия представителя Администрации судоходства на подписание апелляционной жалобы, ссылаясь на отсутствие дополнительных документов, в частности устава или контракта, и наличие только выписки из ЕГР.

Верховный Суд подтвердил, что в случае наличия сведений о лице в Едином государственном реестре оно может действовать в порядке самопредставительства, и дополнительное подтверждение полномочий, в частности устав или трудовой договор, не является обязательным. Суд отметил, что такой подход направлен на уменьшение чрезмерного формализма в процессуальных вопросах и обеспечение эффективного доступа к правосудию.

Верховный Суд поддержал позицию общества с ограниченной ответственностью

Суд установил, что границы акватории морского порта определяются географическими координатами согласно Постановлению КМУ № 1208. Содержащиеся в деле письма «Госгидрографии» засвидетельствовали, что координаты причала № 3 находятся за пределами морского порта. Администрация судоходства пыталась использовать письмо, полученное уже после принятия решения, что Суд признал ненадлежащим обоснованием.

Кроме того, ВС сослался на преюдициальное решение, где терминал признан единым объектом, то есть «сложной вещью». Поскольку другие части этого объекта уже были в Реестре, выделение одного причала по территориальному признаку без изменения фактов нелогично.

Закон об административной процедуре

Верховный Суд дал разъяснения относительно применения Закона Украины «Об административной процедуре» № 2073-IX. Суд указал, что дискреционное решение является законным только тогда, когда оно принимается без отступления от предыдущих решений в подобных делах. Государство не может без объяснения причин менять свою позицию (доктрина venire contra factum proprium).

Суд подчеркнул, что если орган своими предыдущими действиями сформировал у бизнеса обоснованные ожидания, эти ожидания подлежат судебной защите. Это важный сигнал относительно применения доктрины легитимных ожиданий в публичном праве.

То есть, если субъект властных полномочий создал для лиц обоснованные основания надеяться на получение определенных прав сверх тех, которые гарантируются в соответствии с принципами справедливости и естественного права, соответствующие лица считаются имеющими легитимные (законные) ожидания, подлежащие защите. Такой подход обеспечивает лицам, на которых распространяется действие решений органов публичной власти, возможность предусмотрительно выстроить свое поведение и ожидать наступления соответствующих последствий.

Это решение имеет значение для формирования административной практики и применения Закона Украины «Об административной процедуре». Постановление Верховного Суда может использоваться в спорах, где государственный орган ранее допускал подобные действия или решения, а впоследствии отказывает без надлежащего обоснования, а также в случаях, когда отказ базируется на документах или обстоятельствах, возникших после принятия соответствующего решения.

Отдельно судебная практика акцентирует внимание на важности соблюдения принципа правовой определенности и последовательности административных действий. Таким образом, Верховный Суд подтвердил практическое значение Закона об административной процедуре как инструмента обеспечения стабильности и предсказуемости в отношениях между государством и бизнесом.

