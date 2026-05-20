  1. В Украине

С 20 мая отменены все ограничения на пересечение границы для женщин – вступили в силу изменения

09:18, 20 мая 2026
Правительство отменило ограничения на выезд за границу для всех женщин на госслужбе.
Как писала «Судебно-юридическая газета», правительство отменило ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях и в судах.

С сегодняшнего дня, то есть с 20 мая, вступили в силу изменения в Правила пересечения границы, утвержденные Постановлением № 57, в части внесения изменений в пункт 2-14 этих Правил.

В частности, правительство постановлением от 15 мая 2026 года № 623 сняло ограничения для женщин относительно пересечения государственной границы на основании соответствующих решений о служебных командировках.

В Госпогранслужбе Украины указали, что уже начали применять данную норму при пограничном контроле в пунктах пропуска.

Напомним, что ограничения на пересечение государственной границы больше не будут применяться к женщинам, которые работают в органах власти, судах и государственных предприятиях.

15 мая об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, изменения касаются женщин, которые занимают должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях, а также в судах.

«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», — сообщила она.

Перед этим, как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине вступило в силу другое правительственное постановление № 587, которым были внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Таким образом, Кабмин упростил порядок выезда за границу только для некоторых категорий женщин-должностных лиц.

Как отмечала относительно нововведений глава правительства Юлия Свириденко: сотрудницы органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать государственную границу без дополнительных ограничений.

В то же время нормативные изменения не касались женщин, которые занимают ключевые руководящие должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и государственных предприятиях.



