Военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения

Владимир Зеленский обновил подход к кадровой политике в государственных органах: военнослужащие получают приоритет в замещении должностей в Офисе Президента, СНБО и региональных администрациях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военный опыт становится ключевым критерием для топ-менеджмента государства. Новый Указ Президента Украины № 385/2026 вносит фундаментальные изменения в порядок замещения государственных должностей военнослужащими. От Офиса Президента до региональных администраций — государство усиливает вертикаль управления через привлечение кадровых военных в гражданский сектор.

Указ Президента от 18 мая обновил перечень должностей, которые могут замещаться военнослужащими. Эти изменения касаются не только силового блока, но и аппарата СНБО, Офиса Президента, Офиса Военного омбудсмена и ряда областных государственных администраций.

Сегодня знакомимся с новыми подходами государства к кадровой политике, где граница между военной службой и государственной службой становится все тоньше.

Гражданские лица как резерв для госорганов

Обновленная статья 2 Перечня должностей, замещаемых военнослужащими, внедряет гибкий подход к кадровому наполнению. Базовым принципом остается замещение таких должностей военнослужащими. В то же время до момента их назначения допускается временное занятие этих должностей гражданскими лицами.

Назначение гражданских осуществляется на основании срочного трудового договора. Для большинства государственных органов такое назначение требует согласования с Министром обороны Украины или руководителями соответствующих силовых структур — центральных органов исполнительной власти, руководящих военными формированиями, СБУ и Государственной службой специального транспорта.

В то же время указанные правила не применяются к Секретариату Кабинета Министров Украины, для которого предусмотрен отдельный порядок регулирования.

Особый режим для Офиса Президента

Указ устанавливает особый режим для Офиса Президента, что подчеркивает его автономность в кадровых вопросах. Согласно абзацу второму статьи 2, вакантные должности в ОП могут быть замещены гражданскими лицами без согласования с Министром обороны или другими силовиками. Решение принимается субъектом назначения по собственному усмотрению, что обеспечивает оперативность управления в условиях войны.

В то же время, раздел «Офис Президента Украины» в самом Перечне получил новую редакцию, где зафиксированы высокие воинские звания для ключевых фигур:

Руководитель Офиса Президента Украины — предельное звание генерал (1 должность).

Заместитель Руководителя ОП — генерал-лейтенант (1 должность).

Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны — бригадный генерал (1 должность).

Низшие звенья Директората (заведующие отделами, главные консультанты, инспекторы) закреплены за офицерами в звании полковника.

Региональное управление

Статья 21 Указа определяет перечень должностей, которые в период действия военного положения могут замещаться военнослужащими, командируемыми в гражданские органы с оставлением на военной службе. Это позволяет офицерам выполнять задачи в интересах обороны, не теряя статуса и социальных гарантий.

Органы и структуры, подпадающие под этот режим:

Офис Президента и СНБО: заместители руководителей, начальники подразделений, главные консультанты и патронатная служба.

Офис Военного омбудсмена: от заместителей омбудсмена до главных специалистов и инспекторов.

Информационный и медиа-сектор: руководство Центра противодействия дезинформации и генеральный директор агентства «Укринформ».

Экономический контроль: Должность Председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) также теперь может быть замещена военнослужащим.

Особое внимание уделено председателям и заместителям областных и районных государственных администраций. Указ № 385/2026 очерчивает регионы, где военный опыт руководства является приоритетным.

Это прифронтовые и стратегические ОГА: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Харьковская, Херсонская. Количество военных квот варьируется. Например, в Днепропетровской ОГА это председатель и два заместителя, а в Волынской — председатель и первый заместитель. Руководители Броварской, Конотопской и Шосткинской, Золотоношской, Корюковской и Новгород-Северской РГА. Отдельно выделена должность начальника Одесской городской военной администрации.

Привлечение военнослужащих в Аппарат СНБО, Офис Президента и Офис Военного омбудсмена направлено на усиление военной субординации в процессах принятия решений в сфере национальной безопасности.

Важен и механизм кадровой гибкости: гражданские лица могут временно занимать должности по срочным трудовым договорам в случае отсутствия военных кандидатов. При этом их назначение требует согласования с силовыми структурами, что сохраняет приоритет за военнослужащими.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.