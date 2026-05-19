В Минюсте объяснили, кто и как определяет цену имущества, продаваемого на электронных торгах

Цена арестованных активов формируется на основе оценки и может изменяться в зависимости от результатов торгов.

Фото: sherlocksvaluers.co.uk

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины объяснило, кто и как определяет цену имущества, продаваемого на электронных торгах.

Продажа арестованного и конфискованного имущества — эффективный способ как можно быстрее вернуть неоплаченные кредиты, погасить долги и осуществить отчисления в бюджет. Реализация такого имущества происходит в Украине на электронных торгах, которые, в частности, проводит ГП «СЕТАМ» (OpenMarket), работающее в сфере управления Министерства юстиции Украины.

В Минюсте подчеркнули, что цена арестованных активов формируется на основе оценки и может изменяться в зависимости от результатов торгов. Такой подход позволяет повысить шансы на продажу и обеспечить исполнение решения суда.

Кто и как оценивает имущество, выставленное на продажу

Оценка имущества перед продажей на OpenMarket — это ключевой этап торгов, который определяет стартовую цену лота. Процесс регулируется Законом Украины «Об исполнительном производстве» и Порядком реализации арестованного имущества, утвержденным приказом Минюста. Стоимость имущества может устанавливаться несколькими способами:

субъектами оценочной деятельности (их привлекает государственный или частный исполнитель, у которого на исполнении находится исполнительное производство о взыскании долга);

по взаимному согласию сторон исполнительного производства;

исполнителем — по рыночным ценам;

по решению суда.

Важно: СЕТАМ лишь предоставляет площадку для торгов, сама платформа цены не устанавливает.

Оценщик ориентируется на рыночную стоимость имущества. Он анализирует рынок, изучая схожие предложения, и осматривает объект для определения его состояния и степени износа.

Отчет об оценке имущества действует в течение 6 месяцев со дня его подписания. Если за это время имущество не выставили на торги или аукцион не состоялся, оценку необходимо обновлять.

Если должник или взыскатель не согласны с определенной ценой (считают ее слишком низкой или высокой), они имеют право обжаловать результаты оценки в судебном порядке.

Только после определения стоимости имущество выставляется на электронные торги OpenMarket со стартовой ценой. А если его не удается реализовать на первом аукционе, применяется механизм поэтапного снижения цены.

Для недвижимого и ипотечного имущества:

на втором аукционе — минус 15% от первоначальной цены;

на третьем — минус 30% от первоначальной цены.

Для движимого имущества:

на втором аукционе — минус 25% от первоначальной цены;

на третьем — минус 50% от первоначальной цены.

Если после первых торгов цена была снижена, это отображается в информации о лоте — в частности, через отметку об уценке.

Кроме того, арестованное имущество на OpenMarket может реализовываться путем «голландского аукциона», или, как его еще называют, редукциона. Это аукционные торги, проводимые по принципу понижения цены. Во время такого аукциона цена автоматически (пошагово) снижается до предельной стоимости, установленной продавцом, пока кто-то из участников торгов не остановит снижение своей ставкой. Редукцион имеет ряд преимуществ и позволяет установить реальную рыночную цену лота на определенные категории товаров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.