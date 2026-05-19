Завещание или договор о наследовании — что выбрать

В Минюсте объяснили, как работают эти механизмы и чем отличается одностороннее волеизъявление от договорных обязательств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Западное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило, чем отличаются завещание и договор о наследовании, а также какие правовые последствия имеют эти инструменты распоряжения имуществом.

Что такое завещание

Завещание – это личное распоряжение физического лица относительно его имущества, имущественных прав и обязанностей на случай смерти, которое составляется в установленном законом порядке (ст. 1233 Гражданского кодекса Украины).

По своей правовой природе завещание является односторонней сделкой и вступает в силу только после смерти завещателя. Оно должно соответствовать как специальным требованиям, определенным нормами главы 85 ГК Украины, так и общим требованиям к сделкам.

Завещание может составлять только лицо с полной гражданской дееспособностью, лично, без возможности представительства.

Документ оформляется в письменной форме с указанием места и времени его составления. Он должен быть нотариально заверен, а также может быть написан собственноручно или с помощью технических средств. В определенных законом случаях его могут удостоверять другие уполномоченные должностные лица.

При этом от завещателя не требуется подтверждение права собственности на имущество, которое он завещает.

Кого нельзя лишить наследства

Независимо от содержания завещания право на обязательную долю в наследстве имеют:

несовершеннолетние и малолетние дети, а также совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители наследодателя.

Такие лица получают половину доли, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону.

Наследственный договор

В соответствии со статьей 1302 ГК Украины, по наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять определенные распоряжения второй стороны (отчуждающего), а после его смерти приобретает право собственности на имущество.

Такой договор заключается в письменной форме, обязательно удостоверяется нотариусом и подлежит государственной регистрации в Наследственном реестре. В случае несоблюдения требований он является недействительным.

Приобретатель может быть обязан выполнять действия имущественного или неимущественного характера как до, так и после смерти отчуждающего, за исключением действий, нарушающих закон или ограничивающих права человека.

Правовой режим имущества

На имущество, являющееся предметом наследственного договора, нотариус налагает запрет на отчуждение. Завещание в отношении такого имущества, даже если оно составлено позднее, является ничтожным в соответствующей части.

Особенности исполнения

Наследственный договор может предусматривать уход, содержание, оплату расходов, выполнение других обязанностей. При этом приобретатель выполняет их за свой счет и не получает компенсации.

Стороны могут также определить лицо, которое будет контролировать исполнение договора после смерти отчуждающего.

Расторжение договора

Наследственный договор может быть расторгнут судом:

по требованию отчуждающего — в случае неисполнения условий;

по требованию приобретателя — если исполнение стало невозможным.

Также договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.

Основные различия между завещанием и наследственным договором

В Минюсте отмечают, что ключевые различия заключаются в следующем:

завещание является односторонней сделкой, а наследственный договор — двусторонней;

на наследственный договор не распространяются нормы наследственного права, в частности в отношении обязательной доли;

наследополучатель по договору имеет обязательства перед отчуждателем еще при его жизни или после смерти;

завещание можно изменять или отменять в любое время, наследственный договор — только по соглашению сторон или через суд;

имущество по наследственному договору защищено запретом на отчуждение;

наследополучатель не отвечает за долги наследодателя;

завещание не действует в отношении имущества, включенного в наследственный договор;

договор может заключаться в отношении совместного имущества супругов;

наследственный договор имеет договорный характер и предусматривает взаимные обязательства сторон.

В ведомстве подчеркивают, что наследственный договор сочетает в себе элементы распоряжения на случай смерти и гражданского договора, тогда как завещание является исключительно личным односторонним волеизъявлением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.