В Украине обновили Правила розничного рынка электрической энергии

НКРЭКУ одобрила изменения для активных потребителей и распределенной генерации.

Фото: depositphotos.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НКРЭКУ сообщила, что одобрила проект постановления «Об утверждении Изменений в некоторые постановления НКРЭКУ», разработанный во исполнение законов Украины № 4777-IX и № 4825-IX.

Документ предусматривает обновление Правил розничного рынка электрической энергии и Порядка продажи и учета электроэнергии, произведенной активными потребителями.

В частности, уточняется понятие «разрешенная мощность», а также вводится разделение мощности на гарантированную и негарантированную.

Проектом также расширяются возможности резервного электроснабжения объектов потребителей производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Кроме того, операторам установок хранения энергии предлагается предоставить право продавать электроэнергию потребителям по договору купли-продажи при условии наличия общей точки присоединения к сетям оператора системы распределения.

Отдельные изменения касаются поставки электроэнергии поставщиком «последней надежды» для защищенных потребителей и объектов критической инфраструктуры.

Также уточняются правила работы активных потребителей. Предусматривается, что электроэнергия, произведенная частными домохозяйствами с помощью солнечных электростанций по «зеленому» тарифу, будет выкупаться поставщиками универсальных услуг только в дневные часы:

с 1 апреля по 31 октября - с 04:00 до 23:00;

с 1 ноября по 31 марта - с 06:00 до 21:00.

«Для активных потребителей, которые работают по механизму самопроизводства и применяют упрощенную систему налогообложения, предлагается возможность проводить расчеты за отпущенную и потребленную электроэнергию без взаимозачета.

Предложенные изменения направлены на развитие активного потребления, установок хранения энергии и распределенной генерации, а также на повышение энергетической устойчивости Украины.

Указанное решение – начало регуляторной процедуры: проект постановления будет размещен на официальном веб-сайте НКРЭКУ для получения замечаний и предложений от всех заинтересованных сторон», - добавили в Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.