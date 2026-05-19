Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос материальной ответственности работодателя за несвоевременный расчет при увольнении относится к одной из самых сложных категорий трудовых споров. Стремление закона защитить право работника на своевременное получение заработной платы нередко сталкивается с финансовыми трудностями предприятий или некорректным расчетом суммы, подлежащей выплате.

Но особую специфику эта проблема приобрела в контексте правового регулирования денежного обеспечения военнослужащих. Долгое время возможность применения норм трудового законодательства к отношениям между военнослужащими и воинскими частями трактовалась судами по-разному. Однако на сегодняшний день судебная практика выработала четкие подходы к решению этой категории дел. Специальное законодательство, а именно Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» детально регулирует порядок выплаты денежного обеспечения, но не содержит прямых норм об ответственности военного командования за задержку расчета.

В таких случаях суды применяют принцип субсидиарности: поскольку специальные законы не регулируют вопрос материальной ответственности за несвоевременный расчет при увольнении, к этим отношениям подлежат применению нормы общего трудового законодательства — а именно статьи 116 и 117 КЗоТ Украины.

Принятие Закона № 2352-IX также вызвало ряд противоречий в судебной практике. Закон ввел новые ограничения, согласно которым задержка расчета при увольнении оплачивается, но не более чем за шесть месяцев.

Постановление Верховного Суда от 14 мая 2026 года в деле № 520/2009/24 разграничило понятия «максимального предела» и «справедливой соразмерности», предоставив формулу математически обоснованного расчета долей невыплаченных сум.

Суть дела

Военнослужащий уволился в июле 2020 года. При увольнении с ним не провели полный расчет, в частности не выплатили индексацию денежного обеспечения. Это привело к серии судебных споров (дела № 200/4798/21, № 200/4260/22), в результате которых задолженность выплачивалась частями вплоть до декабря 2023 года.

Предметом рассмотрения в деле № 520/2009/24 стало право истца на получение среднего заработка за все время задержки расчета — с 2020 по 2023 год. Истец требовал более 638 тыс. грн, тогда как суды предыдущих инстанций существенно ограничили эту сумму до 21 тыс. грн, ссылаясь на разные редакции КЗоТ и принципы соразмерности.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда детально проанализировал применение статей 116 и 117 КЗоТ в контексте изменений законодательства.

Суд обратил внимание на действие закона во времени. Поскольку период задержки расчета с работником охватывал время как до 19 июля 2022 года (даты вступления в силу Закона № 2352-IX), так и после, правоотношения подлежат регулированию разными редакциями статьи 117 КЗоТ.

Так, до 19 июля 2022 года, до изменений в законодательстве, за задержку расчета при увольнении средний заработок взыскивается за весь период задержки (без ограничения 6 месяцами). После 19 июля 2022 года действует ограничение — максимум 6 месяцев.

Кроме того, Верховный Суд учел новую правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда. В постановлении от 8 октября 2025 года в деле № 489/6074/23 Большая Палата разъяснила применение статьи 117 Кодекса законов о труде Украины в редакции, действующей с 19 июля 2022 года. При этом она отступила от предыдущего вывода кассационного суда, согласно которому ограничение срока начисления компенсации шестью месяцами якобы устраняло проблему соразмерности.

Большая Палата подчеркнула, что выплата среднего заработка по статье 117 КЗоТ имеет компенсационный характер. Она направлена на возмещение имущественных потерь работника из-за несвоевременного расчета при увольнении, а не на наказание работодателя. В то же время суд подчеркнул, что изменения, внесенные Законом № 2352-IX, не изменили правовой природы этой выплаты — она и в дальнейшем остается компенсационным механизмом, к которому применяются принципы пропорциональности и соразмерности.

То есть, установленное законом ограничение периода начисления шестью месяцами не является абсолютным. Даже в пределах этого срока суд может уменьшить размер компенсации, если она несоразмерна, с учетом принципов разумности и пропорциональности.

Формула рассчета

Верховный Суд отметил, что для правильного решения спора необходимо применять подход, сформулированный в постановлении от 30 ноября 2020 года в деле № 480/3105/19.

Суд объяснил, что все надлежащие при увольнении выплаты составляют 100%, и точно так же 100% составляет сумма среднего заработка, который может быть взыскан за задержку расчета. Поэтому компенсация должна определяться пропорционально доле невыплаченных средств, но за весь период задержки — до дня фактического расчета.

Суд определил алгоритм расчета компенсации за задержку расчета при увольнении:

установить размер среднего заработка за весь период задержки; определить общий размер надлежащих работнику выплат при увольнении; вычислить долю (процент) невыплаченных средств по сравнению с общей суммой надлежащих выплат; присудить истцу соответствующий процент от суммы среднего заработка, который соответствует доле несвоевременно выплаченной суммы.

В то же время Верховный Суд указал на ошибку суда апелляционной инстанции, который применил собственную методику расчета, исходя из учетной ставки НБУ. Такой подход не соответствует правовой позиции Верховного Суда относительно определения размера компенсации за задержку выплат при увольнении.

В итоге, суд подтвердил, что при определении размера компенсации должен применяться пропорциональный подход, а не произвольные методики расчета, в частности по аналогии с банковскими процентами.

Верховный Суд подчеркнул важность надлежащего установления фактических обстоятельств дела. Решения предыдущих инстанций были отменены, в частности из-за того, что суды не определили конкретные суммы: сколько средств было выплачено работнику при увольнении, а какую часть — позже.

Установленное законом ограничение начисления компенсации шестью месяцами не освобождает суд от обязанности проверять соразмерность такой суммы с учетом конкретных обстоятельств дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.