Есть перспективы конструктивного перезапуска отношений с Венгрией, — Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что министр иностранных дел Украины и другие чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с главой МИД Андреем Сибигой обновили европейские внешнеполитические задачи на май – июнь.

Глава государства подчеркнул, что на уровне команды ведется активный диалог с новой властью Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений.

«Министр иностранных дел Украины и другие чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты.

Обсудили с министром также работу с европейскими институциями для открытия кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в Европейский Союз: Украина сделала необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов», - сказал Зеленский.

Также он добавил, что Андрей Сибига доложил и о коммуникации с министром иностранных дел Грузии.

«Мы стремимся к нормализации отношений и сотрудничеству на основе взаимного уважения и взаимного усиления и готовы делать шаги навстречу.

Отдельные задачи определены относительно переговоров об окончании российской войны и возможного представительства Европы в этом процессе – пока эти задачи непубличны. Ожидаем, что Европа будет сильной, и со своей стороны делаем все, чтобы общеевропейские позиции и интересы были учтены так же, как и украинские. Слава Украине!», - заявил Зеленский.

