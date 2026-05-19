Национальный суд Испании вызвал бывшего премьер-министра Сапатеро по делу о 53 млн евро для авиакомпании во время ковида

14:02, 19 мая 2026
Следствие проверяет возможные нарушения при выделении государственной помощи авиакомпании Plus Ultra во время пандемии COVID-19.
Национальный суд Испании вызвал бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро для дачи показаний по делу о возможных нарушениях при предоставлении государственной помощи авиакомпании Plus Ultra в период пандемии COVID-19.

Как сообщает издание Al Jazeera, судебное расследование касается государственной помощи авиакомпании Plus Ultra на сумму 53 миллиона евро, выделенной во время пандемии коронавируса.

Судья Национального суда Испании вызвал Сапатеро, возглавлявшего правительство Испании в 2004-2011 годах, для дачи показаний 2 июня. Следствие проверяет, могли ли государственные средства быть использованы не по назначению.

По данным испанских СМИ, это первый случай в демократической истории Испании, когда бывшего премьер-министра официально привлекли в качестве подозреваемого по делу о коррупции.

Полиция Испании из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями провела обыски в офисе Сапатеро в Мадриде, а также в ряде компаний, связанных с расследованием, в частности в бизнесе, принадлежащем его дочерям.

Расследование сосредоточено на подозрениях в том, что Plus Ultra могла неправомерно использовать государственные средства и быть причастной к возможному отмыванию денег, связанному с Венесуэлой. Также проверяется информация о возможном получении комиссионных лицами, связанными с авиакомпанией, при согласовании финансовой помощи.

Кроме того, испанские правоохранители изучают платежи авиакомпании консалтинговой фирме Analisis Relevante. По информации газеты El País, эта компания якобы выплатила Сапатеро более 400 тысяч евро в течение пяти лет за консультационные услуги.

Сам Сапатеро отрицает какие-либо правонарушения и заявляет, что не влиял на решение о предоставлении финансовой помощи Plus Ultra и не имел незаконных связей с компанией.

