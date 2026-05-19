Налог для электрокаров становится реальностью: в США предлагают ежегодный сбор, в Украине — оплату за пробег

В США электромобили хотят обложить фиксированным сбором, а в Украине обсуждали модель «сколько ездишь — столько платишь».

Вопрос отдельного налога для владельцев электромобилей все активнее обсуждают в разных странах. В США Конгресс может ввести ежегодный сбор для электрокаров, а в Украине ранее уже предлагали модель оплаты в зависимости от пробега автомобиля.

Американские законодатели объясняют такую инициативу необходимостью компенсировать расходы на ремонт и содержание дорог, ведь владельцы электромобилей не платят топливный налог, за счет которого финансируется дорожная инфраструктура.

Какой сбор предлагают в США

Соответствующая норма содержится в двухпартийном законопроекте о финансировании автодорог на сумму 580 миллиардов долларов, который Конгресс США планирует принять до конца сентября.

Если документ поддержат в нынешней редакции, Федеральное управление автомобильных дорог США должно ввести ежегодный «регистрационный сбор» в размере 130 долларов для владельцев электромобилей. Для плагин-гибридов предлагают установить плату в 35 долларов в год.

С 2029 года сбор планируют повышать на 5 долларов каждые два года. В результате платеж для электрокаров может вырасти до 150 долларов в год, а для плагин-гибридов — до 50 долларов.

Почему в США хотят облагать налогом электрокары

Глава транспортного комитета Палаты представителей США Сэм Грейвз заявил, что владельцы электромобилей должны начать «справедливо платить» за пользование дорогами.

Эксперты по инфраструктуре уже давно предупреждают, что быстрый рост количества электромобилей может сократить поступления в дорожные фонды. В США ремонт дорог и мостов финансируется преимущественно за счет федерального налога на топливо — 18,4 цента за галлон бензина и 24,4 цента за галлон дизеля.

Критики электромобилей подчеркивают, что владельцы такого транспорта пользуются дорогами наравне с другими водителями, однако не платят топливных налогов, из которых финансируется содержание инфраструктуры.

Какие идеи по налогу обсуждали в Украине

В Украине тема отдельного сбора для электромобилей также уже поднималась.

В частности, в мае 2026 года украинцы зарегистрировали петицию с призывом ввести для электрокаров систему налогообложения в зависимости от фактического пробега автомобиля, а не фиксированный платеж для всех владельцев.

Авторы обращения подчеркивали, что электромобили помогают уменьшать загрязнение воздуха, уровень шума и зависимость от нефтепродуктов, поэтому их поддержка важна для экологии крупных городов.

В петиции отмечалось, что многие украинцы покупают электрокары прежде всего из-за экономии, а не как дорогой статусный транспорт. Именно поэтому авторы выступили против одинакового фиксированного налога для всех владельцев.

Какие варианты рассматривают

Также в Верховной Раде ранее обсуждали разные варианты налогообложения электромобилей из-за стремительного роста их количества в Украине — примерно с 20 тысяч до почти 300 тысяч авто.

Среди возможных моделей называли:

фиксированный ежегодный платеж;

налог в зависимости от стоимости автомобиля;

оплату в зависимости от емкости батареи;

систему на основе фактического пробега.

Впрочем, окончательного решения относительно нового механизма налогообложения электромобилей в Украине пока нет.

