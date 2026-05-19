Украинцы теперь могут проверить онлайн, есть ли у них ограничения на выезд за границу

ГПСУ запустила «Личный кабинет» для проверки ограничений на выезд за границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отныне граждане Украины смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них ограничения на выезд за границу. Государственная пограничная служба сообщила о запуске нового сервиса «Личный кабинет», который позволяет украинцам самостоятельно проверять наличие таких ограничений.

Как указали в ГПСУ, новый сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).

Ограничения из-за военного положения проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются.

Персональные данные пользователей защищены в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных».

Как будет работать сервис

Регистрация — через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЭП.

После авторизации система автоматически проверяет информацию в базах данных пограничной службы и в режиме реального времени показывает результат — «Ограничений нет» или «Есть временное ограничение».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.