  1. В Украине

Украинцы теперь могут проверить онлайн, есть ли у них ограничения на выезд за границу

12:55, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ГПСУ запустила «Личный кабинет» для проверки ограничений на выезд за границу.
Украинцы теперь могут проверить онлайн, есть ли у них ограничения на выезд за границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отныне граждане Украины смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них ограничения на выезд за границу. Государственная пограничная служба сообщила о запуске нового сервиса «Личный кабинет», который позволяет украинцам самостоятельно проверять наличие таких ограничений.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как указали в ГПСУ, новый сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).

Ограничения из-за военного положения проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются.

Персональные данные пользователей защищены в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных».

Как будет работать сервис

Регистрация — через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЭП.

После авторизации система автоматически проверяет информацию в базах данных пограничной службы и в режиме реального времени показывает результат — «Ограничений нет» или «Есть временное ограничение».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Государственная пограничная служба граница пересечение границы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Запись была, но прием не состоялся: ВСП отказался открывать производство в отношении главы ГСА из-за сбоя видеосвязи

Высший совет правосудия объяснил решение техническим сбоем в системе видеосвязи и отсутствием оснований для дисциплинарного производства в отношении руководителя ГСА Украины.

Государственные органы не ответили на запросы ВСП, из-за чего вопрос об увольнении судьи Наталии Добривской отложили

ВСП исключил из повестки дня и отложил рассмотрение вопросов об увольнении двух судей в отставку.

Удар по deep strike: основатель Fire Point Денис Штиллерман обвинил ЦБК в задержке международных контрактов

По словам Дениса Штилермана, Центр противодействия коррупции задержал запуск европейского противобаллистического щита Freyja, рассылая иностранным послам документацию украинской компании Fire Point.

Электросамокаты опередили законодательство: почему ответственность за ДТП несут пользователи, а не прокатные сервисы

Пока сервисы проката считают прибыль, украинские суды выносят приговоры водителям электросамокатов, назначая реальные условные сроки и сотни тысяч гривен штрафов за сбивание пешеходов.

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]