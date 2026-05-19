Строительство Музея Революции Достоинства в центре Киева разблокировали — закон подписан

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 мая, подписал закон 4865-IX, который устраняет бюрократические и нормативные препятствия для строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства.

Закон создает специальный правовой режим, который позволит выделить земельный участок на Аллее Героев Небесной Сотни и завершить строительство мемориала.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 14166, который должен разблокировать строительство Музея Революции Достоинства 29 апреля.

За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов.

«Процесс строительства был заблокирован из-за правовых коллизий между градостроительным, дорожным и памятникоохранным законодательством, статусом охранной зоны, арестом земельного участка, а также отсутствием специальной нормы, которая бы определяла особый порядок реализации именно этого объекта. Речь идет о земельном участке в центре Киева — на улице Героев Небесной Сотни. Принятие закона позволит снять отдельные законодательные ограничения для строительства музея», — сообщила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Законопроект предусматривает проектирование и строительство Музея Революции Достоинства без дополнительных разрешительных процедур. То есть изменения будут касаться исключительно этого объекта государственного значения и не повлияют на общие подходы к градостроительному и дорожному регулированию.

