Юлию Амирову назначат судьей Северного апелляционного хозяйственного суда

Решение о внесении представления Владимиру Зеленскому о назначении Юлии Амировой на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда ВСП принял 19 мая.

Во вторник, 19 мая, Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении Амировой Юлии Валентиновны на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.

Отметим, что одним из главных вызовов в судебной системе остается кадровый дефицит. В ВСП отмечают, что количество судей, увольняющихся с должностей, существенно превышает количество назначенных. Так, в 2025 году Президентом Украины было издано 87 указов о назначении 143 судей, в 2026 году — 28 указов о назначении 36 судей (по состоянию на 1 мая). В то же время за этот период было уволено 285 судей.

В результате количество выбывших судей существенно превышает количество новоназначенных, что формирует кадровый дефицит.

Это напрямую влияет на работу судов — возрастает нагрузка на действующих судей, что может приводить к замедлению рассмотрения дел и дополнительной нагрузке на систему правосудия в целом.

