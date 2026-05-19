Отсутствие долга по алиментам стало ключевым доказательством: суд отменил отказ ТЦК в отсрочке

Комиссия ТЦК формально оценила документы отца троих детей и не учла подтверждение содержания ребенка от предыдущего брака.

Донецкий окружной административный суд рассмотрел дело военнообязанного, которому комиссия при ТЦК отказала в отсрочке от мобилизации несмотря на то, что он воспитывает и содержит троих несовершеннолетних детей. Основанием для отказа комиссия назвала якобы неполный пакет документов.

Мужчина обратился в суд, указав, что подал свидетельства о рождении детей, документы о совместном проживании с двумя детьми, нотариальное заявление их матери и справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов на ребенка от предыдущего брака. Суд согласился, что комиссия формально подошла к рассмотрению заявления, не предоставила надлежащего обоснования отказа и не проверила все предоставленные документы должным образом.

В то же время суд не обязал сразу предоставить мужчине отсрочку. Комиссию лишь обязали повторно рассмотреть его заявление с учетом выводов суда.

Обстоятельства дела №200/8952/25

Истец обратился в комиссию при ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации на основании пункта 3 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Эта норма предусматривает право на отсрочку для военнообязанных, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия значительной задолженности по уплате алиментов.

Вместе с заявлением мужчина подал свидетельства о рождении троих детей, справку о составе семьи, нотариальное заявление матери двоих детей об их содержании и воспитании истцом, а также справку исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов в отношении ребенка от предыдущего брака.

Комиссия отказала в предоставлении отсрочки, сославшись на отсутствие документов, предусмотренных приложением 5 к Порядку №560. Ответчики указывали, что истец должен был предоставить один из дополнительных документов, в частности свидетельство о браке, решение суда об определении места проживания детей либо письменный договор между родителями относительно проживания детей.

Выводы суда

Суд проанализировал положения Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Семейного кодекса и Порядка проведения призыва, утвержденного постановлением Кабмина №560.

Суд отметил, что предметом доказывания по данному делу был факт нахождения на содержании истца троих детей в возрасте до 18 лет.

Во время рассмотрения дела суд установил, что один ребенок проживает отдельно от истца, однако он выплачивает алименты и не имеет задолженности. Двое других детей проживают вместе с ним и их матерью.

Суд пришел к выводу, что отсутствие задолженности по уплате алиментов в данном деле подтверждает факт содержания истцом ребенка от предыдущего брака. Факт содержания двух других детей, по оценке суда, подтверждался справкой о составе семьи и нотариальным заявлением матери детей.

В результате суд пришел к выводу, что предоставленные истцом документы подтверждают факт содержания им троих детей в возрасте до 18 лет, а решение комиссии не содержало надлежащего обоснования причин отказа.

Суд также обратил внимание, что комиссия имела право проверить предоставленные сведения путем направления запросов либо использования государственных реестров, однако должным образом этого не сделала.

При этом суд отдельно подчеркнул, что достаточность документов оценивалась с учетом обстоятельств именно данного дела.

Что решил суд

Суд отказал в требовании обязать комиссию непосредственно предоставить отсрочку и выдать соответствующую справку.

В решении указано, что административный суд не может подменять собой орган государственной власти и брать на себя дискреционные полномочия по решению вопроса о предоставлении отсрочки. Задача суда заключается в проверке законности принятого решения.

Поэтому надлежащим способом защиты суд признал отмену решения комиссии и обязательство повторно рассмотреть заявление с учетом выводов суда.

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки, обязал повторно рассмотреть заявление истца и взыскал с ответчика в пользу мужчины 968,96 грн судебного сбора.

