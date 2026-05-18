ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 18 мая в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности кандидатов осуществлять правосудие в апелляционных общих судах в рамках конкурса №94/зп-23.

В ходе заседания были рассмотрены кандидаты, включенные в повестку дня в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями). В частности, Комиссия последовательно рассмотрела кандидатуры Андрея Лазара, Виктории Корецькой и Натальи Ефименко.

Рассмотрение кандидата Андрея Лазара — адвокат

В ходе рассмотрения вопроса относительно кандидата Андрея Лазара Комиссия исследовала материалы квалификационного оценивания и вывод Общественного совета добропорядочности, в том числе его обновленную редакцию.

В частности, в рамках собеседования обсуждались обстоятельства декларирования имущества и операций с транспортными средствами и недвижимостью, а также вопросы стоимости приобретенного имущества, источников его финансирования и последующего отчуждения.

Кандидат предоставил пояснения относительно приобретения автомобиля Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска, отметив, что транспортное средство было приобретено на аукционе в США после ДТП, ввезено в Украину и существенно восстановлено, что, по его словам, повлияло на его конечную стоимость. Он также сообщил о предоставленных таможенных, платежных и ремонтных документах.

Также Комиссия рассматривала вопрос отчуждения автомобиля Volkswagen Jetta 2016 года, который, согласно материалам, был приобретен по цене, существенно отличающейся от рыночной. Кандидат объяснил это техническим состоянием автомобиля и расходами на ремонт.

В ходе собеседования обсуждались обстоятельства, связанные с имущественными операциями супруги кандидата, в частности приобретением квартиры во Львове и последующим внесением этого имущества в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, а также выходом из общества и получением денежной компенсации.

Общественный совет добропорядочности в своей позиции обращал внимание на возможное несоответствие задекларированной стоимости имущества рыночным показателям и возможные налоговые последствия таких операций. Кандидат эти замечания не признал, отметив, что все действия осуществлялись в рамках действующего законодательства и подтверждаются налоговыми консультациями и документами.

Кроме имущественных вопросов, кандидат предоставил информацию о семейном положении, мобилизационном статусе и основаниях отсрочки, отметив наличие троих несовершеннолетних детей на момент начала полномасштабного вторжения, участие в подготовке в ТРО в 2022 году и наличие бронирования в соответствии с законодательством.

По результатам рассмотрения ВККСУ объявила перерыв в заседании.

Кандидатка Виктория Корецькая — судья Киверцовского районного суда Волынской области.

В ходе рассмотрения вопроса относительно кандидата на должность судьи Виктории Корецькой Комиссия исследовала материалы квалификационного оценивания и сопроводительные документы в рамках конкурса на замещение должностей судей апелляционных общих судов.

В рамках собеседования обсуждались отдельные обстоятельства, связанные с выводами относительно добропорядочности и научными публикациями кандидата, в том числе вопрос корректности отражения должностных данных в публикациях и соответствия указанной информации фактическим обстоятельствам на момент их подготовки. Кандидат предоставила пояснения о том, что отдельные расхождения были связаны с этапом конкурсного отбора и ожиданием официального назначения, а также предоставила подтверждающие документы.

Также Комиссия рассматривала вопросы, связанные с материалами Общественного совета добропорядочности, в частности отдельные аспекты профессиональной деятельности и публикаций кандидата. В ходе обсуждения кандидат предоставила пояснения об отсутствии умысла в изложенных расхождениях и подчеркнула наличие официальных подтверждений публикаций и сопроводительных писем.

Кроме того, Комиссия заслушала позицию кандидата относительно отдельных вопросов профессиональной деятельности и практики применения норм права в судебных решениях, в частности подходов к оценке доказательств по делам об административных правонарушениях и пределам проверки фактических обстоятельств судом. Среди прочего обсуждались вопросы сроков рассмотрения дел, причин их отложения и соблюдения процессуальных сроков, на что кандидат предоставила пояснения относительно практики отложения рассмотрения дел в связи с ходатайствами сторон, участием защитников и подтверждением уважительных причин неявки участников процесса.

По результатам рассмотрения материалов и собеседования Комиссия подтвердила способность Виктории Корецькой осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Кандидатка Наталья Ефименко — судья Киевского районного суда города Харькова

В ходе рассмотрения кандидатуры Натальи Ефименко Комиссия обратила внимание на вывод Общественного совета добропорядочности относительно возможных несоответствий критериям добропорядочности и профессиональной этики. В нём поднимались вопросы относительно вынесения судебных решений в периоды отсутствия судьи на рабочем месте или пребывания вне исполнения непосредственных служебных обязанностей.

Кандидатка предоставила объяснения по указанным замечаниям, отметив, что часть решений выносилась в рамках учебных мероприятий или после их завершения, а также в сокращённых производствах без вызова сторон. Она подчеркнула, что возможные расхождения в датах или обозначениях связаны с техническими либо документальными особенностями оформления дел, а также значительной давностью событий.

По результатам рассмотрения Комиссия единогласно приняла решение признать Наталью Ефименко такой, которая подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

