  1. Публикации
  2. / Суд инфо

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

15:00, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.
ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 18 мая в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности кандидатов осуществлять правосудие в апелляционных общих судах в рамках конкурса №94/зп-23.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ходе заседания были рассмотрены кандидаты, включенные в повестку дня в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями). В частности, Комиссия последовательно рассмотрела кандидатуры Андрея Лазара, Виктории Корецькой и Натальи Ефименко.

Рассмотрение кандидата Андрея Лазара — адвокат

В ходе рассмотрения вопроса относительно кандидата Андрея Лазара Комиссия исследовала материалы квалификационного оценивания и вывод Общественного совета добропорядочности, в том числе его обновленную редакцию.

В частности, в рамках собеседования обсуждались обстоятельства декларирования имущества и операций с транспортными средствами и недвижимостью, а также вопросы стоимости приобретенного имущества, источников его финансирования и последующего отчуждения.

Кандидат предоставил пояснения относительно приобретения автомобиля Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска, отметив, что транспортное средство было приобретено на аукционе в США после ДТП, ввезено в Украину и существенно восстановлено, что, по его словам, повлияло на его конечную стоимость. Он также сообщил о предоставленных таможенных, платежных и ремонтных документах.

Также Комиссия рассматривала вопрос отчуждения автомобиля Volkswagen Jetta 2016 года, который, согласно материалам, был приобретен по цене, существенно отличающейся от рыночной. Кандидат объяснил это техническим состоянием автомобиля и расходами на ремонт.

В ходе собеседования обсуждались обстоятельства, связанные с имущественными операциями супруги кандидата, в частности приобретением квартиры во Львове и последующим внесением этого имущества в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, а также выходом из общества и получением денежной компенсации.

Общественный совет добропорядочности в своей позиции обращал внимание на возможное несоответствие задекларированной стоимости имущества рыночным показателям и возможные налоговые последствия таких операций. Кандидат эти замечания не признал, отметив, что все действия осуществлялись в рамках действующего законодательства и подтверждаются налоговыми консультациями и документами.

Кроме имущественных вопросов, кандидат предоставил информацию о семейном положении, мобилизационном статусе и основаниях отсрочки, отметив наличие троих несовершеннолетних детей на момент начала полномасштабного вторжения, участие в подготовке в ТРО в 2022 году и наличие бронирования в соответствии с законодательством.

По результатам рассмотрения ВККСУ объявила перерыв в заседании.

Кандидатка Виктория Корецькая — судья Киверцовского районного суда Волынской области.

В ходе рассмотрения вопроса относительно кандидата на должность судьи Виктории Корецькой Комиссия исследовала материалы квалификационного оценивания и сопроводительные документы в рамках конкурса на замещение должностей судей апелляционных общих судов.

В рамках собеседования обсуждались отдельные обстоятельства, связанные с выводами относительно добропорядочности и научными публикациями кандидата, в том числе вопрос корректности отражения должностных данных в публикациях и соответствия указанной информации фактическим обстоятельствам на момент их подготовки. Кандидат предоставила пояснения о том, что отдельные расхождения были связаны с этапом конкурсного отбора и ожиданием официального назначения, а также предоставила подтверждающие документы.

Также Комиссия рассматривала вопросы, связанные с материалами Общественного совета добропорядочности, в частности отдельные аспекты профессиональной деятельности и публикаций кандидата. В ходе обсуждения кандидат предоставила пояснения об отсутствии умысла в изложенных расхождениях и подчеркнула наличие официальных подтверждений публикаций и сопроводительных писем.

Кроме того, Комиссия заслушала позицию кандидата относительно отдельных вопросов профессиональной деятельности и практики применения норм права в судебных решениях, в частности подходов к оценке доказательств по делам об административных правонарушениях и пределам проверки фактических обстоятельств судом. Среди прочего обсуждались вопросы сроков рассмотрения дел, причин их отложения и соблюдения процессуальных сроков, на что кандидат предоставила пояснения относительно практики отложения рассмотрения дел в связи с ходатайствами сторон, участием защитников и подтверждением уважительных причин неявки участников процесса.

По результатам рассмотрения материалов и собеседования Комиссия подтвердила способность Виктории Корецькой осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Кандидатка Наталья Ефименко — судья Киевского районного суда города Харькова

В ходе рассмотрения кандидатуры Натальи Ефименко Комиссия обратила внимание на вывод Общественного совета добропорядочности относительно возможных несоответствий критериям добропорядочности и профессиональной этики. В нём поднимались вопросы относительно вынесения судебных решений в периоды отсутствия судьи на рабочем месте или пребывания вне исполнения непосредственных служебных обязанностей.

Кандидатка предоставила объяснения по указанным замечаниям, отметив, что часть решений выносилась в рамках учебных мероприятий или после их завершения, а также в сокращённых производствах без вызова сторон. Она подчеркнула, что возможные расхождения в датах или обозначениях связаны с техническими либо документальными особенностями оформления дел, а также значительной давностью событий.

По результатам рассмотрения Комиссия единогласно приняла решение признать Наталью Ефименко такой, которая подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС Высшая квалификационная комиссия судей Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]