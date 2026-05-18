  1. Законодательство
  2. / В Украине

Увольнение с военной службы: для родителей детей с инвалидностью планируют снять ограничения

14:16, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект должен устранить действующие ограничения для увольнения военнослужащих по семейным обстоятельствам.
Увольнение с военной службы: для родителей детей с инвалидностью планируют снять ограничения
Иллюстративные фото, источник - Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут изменить правила для военнослужащих, которые воспитывают детей с инвалидностью: в случае необходимости постоянного ухода им планируют разрешить увольнение со службы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет об инициативе, которая должна устранить действующие ограничения и сделать механизм демобилизации более гибким и понятным для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15057, который предусматривает право на увольнение с военной службы для военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Документ предлагает отменить действующее требование об обязательном отсутствии второго из родителей как условие для демобилизации в таких случаях. Речь идет о ситуациях, когда один из родителей проходит военную службу, а другой фактически не может обеспечить постоянный уход за ребенком.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас в законодательстве существует пробел: отсрочку от призыва для ухода за ребенком с инвалидностью получить возможно, однако для тех, кто уже находится на службе, механизм увольнения существенно ограничен.

Законопроект призван устранить это несоответствие и предоставить равные возможности как матерям, так и отцам в случае необходимости постоянного ухода за ребенком.

По имеющимся данным, в Украине насчитывается около 230 тысяч детей со статусом ребенка с инвалидностью, из них более 150 тысяч нуждаются в постоянном лечении и непрерывном уходе.

На данный момент инициатива находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. После доработки документ может быть вынесен на голосование в сессионном зале парламента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект дети военные армия Парламент увольнение военнослужащие военная служба инвалидность

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]