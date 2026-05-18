Увольнение с военной службы: для родителей детей с инвалидностью планируют снять ограничения

Законопроект должен устранить действующие ограничения для увольнения военнослужащих по семейным обстоятельствам.

В Украине могут изменить правила для военнослужащих, которые воспитывают детей с инвалидностью: в случае необходимости постоянного ухода им планируют разрешить увольнение со службы.

Речь идет об инициативе, которая должна устранить действующие ограничения и сделать механизм демобилизации более гибким и понятным для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15057, который предусматривает право на увольнение с военной службы для военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Документ предлагает отменить действующее требование об обязательном отсутствии второго из родителей как условие для демобилизации в таких случаях. Речь идет о ситуациях, когда один из родителей проходит военную службу, а другой фактически не может обеспечить постоянный уход за ребенком.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас в законодательстве существует пробел: отсрочку от призыва для ухода за ребенком с инвалидностью получить возможно, однако для тех, кто уже находится на службе, механизм увольнения существенно ограничен.

Законопроект призван устранить это несоответствие и предоставить равные возможности как матерям, так и отцам в случае необходимости постоянного ухода за ребенком.

По имеющимся данным, в Украине насчитывается около 230 тысяч детей со статусом ребенка с инвалидностью, из них более 150 тысяч нуждаются в постоянном лечении и непрерывном уходе.

На данный момент инициатива находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. После доработки документ может быть вынесен на голосование в сессионном зале парламента.

