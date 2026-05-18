Больше не нужно ждать дня рождения — в приложении «Дія» изменили правила программы «Скрининг здоровья 40+»

Украинцам старше 40 лет предоставили больше времени на медицинское обследование.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Дія» сообщили об изменениях в программе «Скрининг здоровья 40+». Отныне украинцы в возрасте от 40 лет могут подавать заявление на участие без привязки к дню рождения, а срок прохождения обследования после получения средств увеличили до двух месяцев.

В «Дии» отметили, что для участия в программе больше не нужно ждать 30 дней после дня рождения. Если человеку уже исполнилось 40 лет, он может подать заявку онлайн через приложение или обратиться в ближайший ЦНАП.

Также изменили срок использования средств. После их зачисления участники программы будут иметь два месяца, чтобы пройти обследование в выбранном медицинском учреждении. Если средства не будут использованы в течение этого периода, их автоматически вернут в государственный бюджет.

Для участия в программе нужно подать заявление в «Дії» или офлайн в ЦНАП, выбрать медучреждение и пройти обследование в удобное время.

Отдельно в «Дії» уточнили, что граждане, получившие средства поддержки до 1 мая 2026 года, могут использовать их до 30 июня 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.