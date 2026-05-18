  1. Публикации
  2. / Законодательство

БПЛА и РЭБ для Нацгвардии и полиции будет закупать Агентство оборонных закупок: что меняет новый правительственный эксперимент

10:30, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство запускает новый эксперимент: до октября 2027 года Нацгвардия, Нацполиция и ГПС будут закупать БПЛА и РЭБ через Агентство оборонных закупок Минобороны
БПЛА и РЭБ для Нацгвардии и полиции будет закупать Агентство оборонных закупок: что меняет новый правительственный эксперимент
Фото: Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

13 мая 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 611, которое дает старт экспериментальному проекту по осуществлению закупок товаров оборонного назначения для нужд Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суть изменений заключается в привлечении ГП «Агентство оборонных закупок» в качестве единого закупочного инструмента для нужд структур, входящих в систему МВД. Этот шаг направлен на повышение эффективности и качества поставок товаров отечественного производства через использование современных ИТ-решений, в частности системы DOT-Chain.

Согласно нормам Постановления, экспериментальный проект имеет четко определенный срок реализации — до 24 октября 2027 года. Это стандартный подход к тестированию новой управленческой модели перед ее финальным утверждением на уровне законодательства.

Важно, что по результатам эксперимента МВД обязано подать отчет Кабмину и предложения по изменениям в законодательные акты не позднее чем через два месяца после его завершения. Это свидетельствует о намерении государства масштабировать удачный опыт на постоянную основу.

Многоуровневая система взаимодействия

Внедренный эксперимент предусматривает сложную систему взаимодействия между государственными органами и участниками оборонного рынка. Координаторами проекта выступают два ключевых ведомства — Министерство внутренних дел и Министерство обороны.

К реализации инициативы привлечен широкий спектр институций. В частности, заказчиками выступают органы управления, воинские части, учебные заведения Национальной гвардии, подразделения Государственной пограничной службы и органы Национальной полиции.

Закупочной организацией определено государственное предприятие Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок», которое координирует проведение закупок в рамках эксперимента.

В то же время исполнителями выступают отечественные производители оборонной продукции, работающие через цифровую систему DOT-Chain.

Важно: Агентство функционирует не как классический посредник, а как профессиональный государственный закупщик, обеспечивающий централизованное проведение закупок для разных ведомств по единым правилам и стандартам.

Объект закупок

Порядок ограничивает перечень товаров, которые могут закупаться в рамках эксперимента. К ним относятся наиболее востребованные на фронте технологические решения:

  • Беспилотные системы: авиационные комплексы (БпАК), наземные (роботизированные), водные и плавающие комплексы, а также кодифицированные боеприпасы к ним.
  • Средства радиоэлектронной борьбы: станции и составные части.
  • Связь и ИТ: технические средства электронных коммуникаций, в том числе спутниковой связи, видеокамеры, ретрансляторы, средства навигации, программное обеспечение.

Одним из важнейших предложений эксперимента является обязательное использование информационно-коммуникационной системы управления поставками DOT-Chain. Все подразделения НГУ, ГПСУ и Полиции становятся пользователями этой системы. Воинские части самостоятельно выбирают номенклатуру и объемы товаров из тех, что предлагаются исполнителями в системе.

Процедура поставки

Механизм закупок в рамках эксперимента регулируется постановлением Кабинета Министров № 1275, которое определяет особенности осуществления оборонных закупок в период военного состояния.

Согласно предусмотренной процедуре, заключение контрактов осуществляет государственное предприятие Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок». Договоры с исполнителями заключаются на основании выбора, сделанного воинскими частями или другими заказчиками.

Оплата по контрактам также проводится Агентством: средства перечисляются непосредственно на счета исполнителей в соответствии с условиями заключенных договоров.

Поставка продукции оформляется трехсторонним актом приема-передачи, сторонами которого выступают исполнитель, Агентство и конечный получатель. При этом право собственности на поставленный товар не переходит к Агентству — оно сразу возникает у конечного получателя.

Порядок реализации эксперимента возлагает на Агентство обязанность осуществлять контроль за своевременным выполнением контрактов и целевым использованием бюджетных средств. В то же время Министерство внутренних дел вместе с Министерством обороны должны разработать детальные процедуры взаимодействия между всеми участниками процесса.

Экспериментальный проект, утвержденный правительством, призван сформировать единую экосистему оборонной логистики и усовершенствовать механизмы поставки для сил сектора безопасности и обороны. Он не меняет базовые принципы функционирования бюджетной системы, а фактически дополняет ее новым операционным инструментом — специализированной закупочной структурой в лице Агентства оборонных закупок.

В случае успешной реализации до октября 2027 года этот эксперимент может стать основой для более глубокого изменения системы обеспечения сектора безопасности и обороны. В частности, речь идет о постепенном переходе к модели, соответствующей стандартам НАТО, где процесс закупки вооружения и техники институционально отделен от их непосредственного использования военными подразделениями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

БПЛА и РЭБ для Нацгвардии и полиции будет закупать Агентство оборонных закупок: что меняет новый правительственный эксперимент

Правительство запускает новый эксперимент: до октября 2027 года Нацгвардия, Нацполиция и ГПС будут закупать БПЛА и РЭБ через Агентство оборонных закупок Минобороны

Украина готовит масштабную реформу железной дороги: несмотря на замечания, Комитет поддержал интеграцию в европейское железнодорожное пространство

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вводящий новые правила безопасности, сертификации и конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]