БПЛА и РЭБ для Нацгвардии и полиции будет закупать Агентство оборонных закупок: что меняет новый правительственный эксперимент

Правительство запускает новый эксперимент: до октября 2027 года Нацгвардия, Нацполиция и ГПС будут закупать БПЛА и РЭБ через Агентство оборонных закупок Минобороны

13 мая 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 611, которое дает старт экспериментальному проекту по осуществлению закупок товаров оборонного назначения для нужд Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

Суть изменений заключается в привлечении ГП «Агентство оборонных закупок» в качестве единого закупочного инструмента для нужд структур, входящих в систему МВД. Этот шаг направлен на повышение эффективности и качества поставок товаров отечественного производства через использование современных ИТ-решений, в частности системы DOT-Chain.

Согласно нормам Постановления, экспериментальный проект имеет четко определенный срок реализации — до 24 октября 2027 года. Это стандартный подход к тестированию новой управленческой модели перед ее финальным утверждением на уровне законодательства.

Важно, что по результатам эксперимента МВД обязано подать отчет Кабмину и предложения по изменениям в законодательные акты не позднее чем через два месяца после его завершения. Это свидетельствует о намерении государства масштабировать удачный опыт на постоянную основу.

Многоуровневая система взаимодействия

Внедренный эксперимент предусматривает сложную систему взаимодействия между государственными органами и участниками оборонного рынка. Координаторами проекта выступают два ключевых ведомства — Министерство внутренних дел и Министерство обороны.

К реализации инициативы привлечен широкий спектр институций. В частности, заказчиками выступают органы управления, воинские части, учебные заведения Национальной гвардии, подразделения Государственной пограничной службы и органы Национальной полиции.

Закупочной организацией определено государственное предприятие Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок», которое координирует проведение закупок в рамках эксперимента.

В то же время исполнителями выступают отечественные производители оборонной продукции, работающие через цифровую систему DOT-Chain.

Важно: Агентство функционирует не как классический посредник, а как профессиональный государственный закупщик, обеспечивающий централизованное проведение закупок для разных ведомств по единым правилам и стандартам.

Объект закупок

Порядок ограничивает перечень товаров, которые могут закупаться в рамках эксперимента. К ним относятся наиболее востребованные на фронте технологические решения:

Беспилотные системы: авиационные комплексы (БпАК), наземные (роботизированные), водные и плавающие комплексы, а также кодифицированные боеприпасы к ним.

авиационные комплексы (БпАК), наземные (роботизированные), водные и плавающие комплексы, а также кодифицированные боеприпасы к ним. Средства радиоэлектронной борьбы: станции и составные части.

станции и составные части. Связь и ИТ: технические средства электронных коммуникаций, в том числе спутниковой связи, видеокамеры, ретрансляторы, средства навигации, программное обеспечение.

Одним из важнейших предложений эксперимента является обязательное использование информационно-коммуникационной системы управления поставками DOT-Chain. Все подразделения НГУ, ГПСУ и Полиции становятся пользователями этой системы. Воинские части самостоятельно выбирают номенклатуру и объемы товаров из тех, что предлагаются исполнителями в системе.

Процедура поставки

Механизм закупок в рамках эксперимента регулируется постановлением Кабинета Министров № 1275, которое определяет особенности осуществления оборонных закупок в период военного состояния.

Согласно предусмотренной процедуре, заключение контрактов осуществляет государственное предприятие Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок». Договоры с исполнителями заключаются на основании выбора, сделанного воинскими частями или другими заказчиками.

Оплата по контрактам также проводится Агентством: средства перечисляются непосредственно на счета исполнителей в соответствии с условиями заключенных договоров.

Поставка продукции оформляется трехсторонним актом приема-передачи, сторонами которого выступают исполнитель, Агентство и конечный получатель. При этом право собственности на поставленный товар не переходит к Агентству — оно сразу возникает у конечного получателя.

Порядок реализации эксперимента возлагает на Агентство обязанность осуществлять контроль за своевременным выполнением контрактов и целевым использованием бюджетных средств. В то же время Министерство внутренних дел вместе с Министерством обороны должны разработать детальные процедуры взаимодействия между всеми участниками процесса.

Экспериментальный проект, утвержденный правительством, призван сформировать единую экосистему оборонной логистики и усовершенствовать механизмы поставки для сил сектора безопасности и обороны. Он не меняет базовые принципы функционирования бюджетной системы, а фактически дополняет ее новым операционным инструментом — специализированной закупочной структурой в лице Агентства оборонных закупок.

В случае успешной реализации до октября 2027 года этот эксперимент может стать основой для более глубокого изменения системы обеспечения сектора безопасности и обороны. В частности, речь идет о постепенном переходе к модели, соответствующей стандартам НАТО, где процесс закупки вооружения и техники институционально отделен от их непосредственного использования военными подразделениями.

