БПЛА и РЭБ для Нацгвардии и полиции будет закупать Агентство оборонных закупок: что меняет новый правительственный эксперимент
13 мая 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 611, которое дает старт экспериментальному проекту по осуществлению закупок товаров оборонного назначения для нужд Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.
Суть изменений заключается в привлечении ГП «Агентство оборонных закупок» в качестве единого закупочного инструмента для нужд структур, входящих в систему МВД. Этот шаг направлен на повышение эффективности и качества поставок товаров отечественного производства через использование современных ИТ-решений, в частности системы DOT-Chain.
Согласно нормам Постановления, экспериментальный проект имеет четко определенный срок реализации — до 24 октября 2027 года. Это стандартный подход к тестированию новой управленческой модели перед ее финальным утверждением на уровне законодательства.
Важно, что по результатам эксперимента МВД обязано подать отчет Кабмину и предложения по изменениям в законодательные акты не позднее чем через два месяца после его завершения. Это свидетельствует о намерении государства масштабировать удачный опыт на постоянную основу.
Многоуровневая система взаимодействия
Внедренный эксперимент предусматривает сложную систему взаимодействия между государственными органами и участниками оборонного рынка. Координаторами проекта выступают два ключевых ведомства — Министерство внутренних дел и Министерство обороны.
К реализации инициативы привлечен широкий спектр институций. В частности, заказчиками выступают органы управления, воинские части, учебные заведения Национальной гвардии, подразделения Государственной пограничной службы и органы Национальной полиции.
Закупочной организацией определено государственное предприятие Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок», которое координирует проведение закупок в рамках эксперимента.
В то же время исполнителями выступают отечественные производители оборонной продукции, работающие через цифровую систему DOT-Chain.
Важно: Агентство функционирует не как классический посредник, а как профессиональный государственный закупщик, обеспечивающий централизованное проведение закупок для разных ведомств по единым правилам и стандартам.
Объект закупок
Порядок ограничивает перечень товаров, которые могут закупаться в рамках эксперимента. К ним относятся наиболее востребованные на фронте технологические решения:
- Беспилотные системы: авиационные комплексы (БпАК), наземные (роботизированные), водные и плавающие комплексы, а также кодифицированные боеприпасы к ним.
- Средства радиоэлектронной борьбы: станции и составные части.
- Связь и ИТ: технические средства электронных коммуникаций, в том числе спутниковой связи, видеокамеры, ретрансляторы, средства навигации, программное обеспечение.
Одним из важнейших предложений эксперимента является обязательное использование информационно-коммуникационной системы управления поставками DOT-Chain. Все подразделения НГУ, ГПСУ и Полиции становятся пользователями этой системы. Воинские части самостоятельно выбирают номенклатуру и объемы товаров из тех, что предлагаются исполнителями в системе.
Процедура поставки
Механизм закупок в рамках эксперимента регулируется постановлением Кабинета Министров № 1275, которое определяет особенности осуществления оборонных закупок в период военного состояния.
Согласно предусмотренной процедуре, заключение контрактов осуществляет государственное предприятие Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок». Договоры с исполнителями заключаются на основании выбора, сделанного воинскими частями или другими заказчиками.
Оплата по контрактам также проводится Агентством: средства перечисляются непосредственно на счета исполнителей в соответствии с условиями заключенных договоров.
Поставка продукции оформляется трехсторонним актом приема-передачи, сторонами которого выступают исполнитель, Агентство и конечный получатель. При этом право собственности на поставленный товар не переходит к Агентству — оно сразу возникает у конечного получателя.
Порядок реализации эксперимента возлагает на Агентство обязанность осуществлять контроль за своевременным выполнением контрактов и целевым использованием бюджетных средств. В то же время Министерство внутренних дел вместе с Министерством обороны должны разработать детальные процедуры взаимодействия между всеми участниками процесса.
Экспериментальный проект, утвержденный правительством, призван сформировать единую экосистему оборонной логистики и усовершенствовать механизмы поставки для сил сектора безопасности и обороны. Он не меняет базовые принципы функционирования бюджетной системы, а фактически дополняет ее новым операционным инструментом — специализированной закупочной структурой в лице Агентства оборонных закупок.
В случае успешной реализации до октября 2027 года этот эксперимент может стать основой для более глубокого изменения системы обеспечения сектора безопасности и обороны. В частности, речь идет о постепенном переходе к модели, соответствующей стандартам НАТО, где процесс закупки вооружения и техники институционально отделен от их непосредственного использования военными подразделениями.
