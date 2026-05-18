В Киеве женщина открыла стрельбу из-за замечаний: есть раненый

Женщина несколько раз выстрелила в 27-летнего мужчину, сделавшего ей замечание.

В Киеве сообщили о подозрении 43-летней женщине, которая во время конфликта во дворе жилого дома несколько раз выстрелила в мужчину. В результате стрельбы 27-летний киевлянин получил ранение руки и живота.

Как сообщили в полиции, в Святошинское управление полиции поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о госпитализации мужчины с ранениями. Пострадавший был обнаружен в квартире на проспекте Академика Королева.

Правоохранители установили, что мужчина сделал замечания компании мужчин и женщин, которые громко вели себя у его дома. Во время конфликта одна из женщин достала пистолет и произвела несколько выстрелов в сторону потерпевшего, после чего скрылась с места происшествия.

Оперативники установили личность нападающей. Ею оказалась местная жительница, задержанная. Во время обыска по месту жительства полицейские изъяли у нее пистолет и патроны, которые направили на проведение экспертизы.

Женщине сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

