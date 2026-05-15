Прокурорам и оперативникам хотят запретить быть свидетелями в собственных производствах

Новый проект предлагает запретить прокурорам, следователям, дознавателям и оперативным работникам быть свидетелями в уголовных производствах, в которых они выполняли функции стороны обвинения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15246 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения равенства процессуальных прав всех участников уголовного процесса перед законом».

Законопроект касается процессуального статуса представителей стороны обвинения в уголовном производстве и порядка использования их показаний в качестве доказательств.

Инициатива направлена на изменение положений УПК относительно участия прокуроров, следователей, дознавателей и сотрудников оперативных подразделений в тех уголовных производствах, в которых они выполняли функции стороны обвинения.

Суть изменений и ключевые положения

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 65 и 77 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Основная новелла законопроекта заключается в расширении перечня лиц, которые не могут быть допрошены как свидетели в уголовном производстве.

В частности, статью 65 УПК Украины предлагается дополнить новым пунктом и предусмотреть, что «прокурор, следователь, дознаватель, сотрудник оперативного подразделения» не могут быть допрошены «об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с выполнением функций стороны обвинения (по собственной инициативе или по письменному поручению) в этом же уголовном производстве».

Также изменения касаются статьи 77 УПК, регулирующей основания для отвода. Название статьи предлагается изложить в новой редакции — «Основания для отвода прокурора, следователя, дознавателя, сотрудника оперативного подразделения».

Кроме этого, законопроектом предлагается распространить правила относительно отвода на сотрудников оперативных подразделений в случаях, когда они участвовали в этом же производстве как свидетели или существуют иные обстоятельства, которые могут вызывать сомнения в их беспристрастности.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что сотрудники оперативных подразделений при выполнении поручений следователя или прокурора фактически реализуют функции стороны обвинения, а их дальнейший допрос в качестве свидетелей в том же производстве может влиять на баланс процессуальных прав сторон.

То есть законопроект №15246 предлагает изменить процессуальные правила участия представителей стороны обвинения в уголовном производстве.

Документ предусматривает запрет допроса прокуроров, следователей, дознавателей и сотрудников оперативных подразделений как свидетелей относительно обстоятельств, которые стали им известны при выполнении функций стороны обвинения, а также распространяет на оперативных работников правила об отводе в уголовном процессе.

Что может измениться на практике

В случае принятия законопроекта сторона обвинения будет ограничена в возможности использовать показания оперативных работников как доказательство в тех производствах, где они выполняли процессуальные поручения или участвовали в проведении следственных либо негласных следственных (розыскных) действий.

В то же время предложенные изменения могут вызвать дискуссии относительно практического сбора и оценки доказательств в уголовных производствах, особенно в делах, где оперативные работники непосредственно участвовали в проведении следственных либо негласных следственных (розыскных) действий.

Это может потребовать от стороны обвинения более чёткого разграничения процессуальных ролей участников производства, чтобы избежать рисков признания доказательств недопустимыми или возникновения оснований для отвода.

Читайте также в материалах «Судебно-юридической газеты» о другом законопроекте по изменениям в УПК, которым предлагают разрешить обвиняемым требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование через суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.