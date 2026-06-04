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В Житомире после более чем пятилетнего перерыва возобновили строительство объездной дороги протяженностью 22 км

07:36, 4 июня 2026
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Работы над инфраструктурным объектом, приостановленными в 2020 году, возобновились месяц назад.
В Житомире после более чем пятилетнего перерыва возобновили строительство объездной дороги протяженностью 22 км
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Месяц назад в Украине возобновили работы над важным инфраструктурным проектом, который был приостановлен еще в 2020 году. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

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Общая протяженность будущей объездной дороги составляет 22 километра.

После завершения строительства транзитный транспорт планируется полностью вывести за пределы города. Это позволит уменьшить нагрузку на уличную сеть Житомира, повысить безопасность дорожного движения, сократить время перевозок и улучшить логистические процессы для бизнеса и общин.

Обход Житомира рассматривается как один из ключевых элементов развития транспортной инфраструктуры и укрепления межрегионального сообщения. Несмотря на условия военного положения, государство продолжает реализацию стратегических инфраструктурных проектов, направленных на экономическое развитие и восстановление страны.

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дороги Житомир Министерство развития общин и территорий

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