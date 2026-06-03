КСУ возобновил рассмотрение дела о роли органов местного самоуправления в процессе добровольного объединения общин

Конституционный Суд возобновил рассмотрение дела по представлению 51 депутата о конституционности отдельных положений Закона «О добровольном объединении территориальных общин», определяющих роль перспективных планов и полномочия органов власти в процессе объединения общин.

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Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме устного производства возобновила рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины для рассмотрения вопроса о роли и полномочиях органов местного самоуправления при добровольном объединении территориальных общин.

Авторы ходатайства просят Суд проверить на соответствие Конституции Украины пункт 6 части первой статьи 4, часть третью статьи 11 Закона Украины «О добровольном объединении территориальных общин» от 5 февраля 2015 года № 157–VIII с изменениями (далее – Закон), сообщили в КСУ.

Оспариваемыми положениями Закона определено, что добровольное объединение территориальных общин сёл, посёлков, городов осуществляется с соблюдением следующих условий: «объединение территориальных общин осуществляется в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин Автономной Республики Крым, области» (пункт 6 части первой статьи 4); «перспективный план формирования территорий общин Автономной Республики Крым, области утверждается Кабинетом Министров Украины по представлению Совета министров Автономной Республики Крым, соответствующей областной государственной администрации» (часть третья статьи 11).

В конституционном представлении отмечается, что оспариваемые нормы Закона не соответствуют ряду положений Конституции Украины. По убеждению народных депутатов Украины, «введение и наличие законодательно установленного механизма объединения территориальных общин противоречит идеологии добровольного объединения территориальных общин и приводит к сужению конституционного права жителей общины на такое добровольное объединение. Поскольку процесс объединения в настоящее время должен происходить в чётко регламентированных рамках, определённых перспективными планами».

Судья-докладчик по делу – Олег Первомайский.

Возобновив рассмотрение дела в открытой части, Суд привлёк к участию в рассмотрении дела Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу, заместителя директора Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления НАПрН Украины по научной работе Ирину Бодрову, заведующую кафедрой конституционного права Львовского национального университета имени Ивана Франко Елену Бориславскую и председателя правления Общественной организации «Центр политико-правовых реформ» Игоря Колиушка.

Суд отказал в удовлетворении ходатайств постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максима Дырдина и представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины Сергея Дембовского о переносе рассмотрения дела в связи с невозможностью их участия в заседании.

Суд удовлетворил ходатайство постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максима Дырдина в части привлечения к рассмотрению дела заместителя Министра развития общин и территорий Украины в 2019–2023 гг. Вячеслава Негоды, а также предложение Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы о привлечении к рассмотрению дела заместителя Министра развития общин и территорий Украины Алексея Рябикина.

Во время пленарного заседания Суд заслушал позиции привлечённых участников конституционного производства – заведующей кафедрой конституционного права Львовского национального университета имени Ивана Франко Елены Бориславской, председателя правления Общественной организации «Центр политико-правовых реформ» Игоря Колиушка, а также заместителя Министра развития общин и территорий Украины Алексея Рябикина.

В рассмотрении этого дела Суд объявил перерыв до 30 июня 2026 года.

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