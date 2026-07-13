Путь от инспектора до члена Высшего совета правосудия: собеседование Ирины Давыдович

Заседание Этического совета: кто претендует на должность члена ВРП и может ли дисциплинарный инспектор стать членом этого же органа без возникновения сомнений в беспристрастности.

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Этический совет начал серию собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Собеседование с Ириной Давыдович привлекло внимание прежде всего из-за ее профессионального статуса. Ирина Давыдович — доктор юридических наук и действующий дисциплинарный инспектор ВСП. Эта встреча оказалась нетипичной для текущей практики отбора, поскольку почти не касалась имущественного состояния кандидатки, вместо этого собеседование фактически строилось вокруг вопроса, может ли дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия стать членом этого же органа без возникновения сомнений в неупрежденности? Кейс Давыдович продемонстрировал смену фокуса Этического совета на оценку профессиональной состоятельности и управленческого видения.

Предметом оценивания Этического совета стало не только соответствие общим критериям профессиональной этики и добропорядочности, но и вопрос восприятия независимости и неупрежденности кандидата в условиях перехода между различными функциональными ролями в системе судейского управления.

Напомним, что в соответствии со статьями 1 и 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», ВСП является коллегиальным конституционным органом, ответственным за формирование добропорядочного корпуса судей и соблюдение профессиональной этики. Ключевым инструментом для обновления этого органа является Этический совет, созданный согласно статье 9-1 этого же Закона для содействия в установлении соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности. Собеседование с Этическим советом является одним из главных этапов отбора кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия.

Давыдович Ирина Игоревна

Ирина Давыдович имеет более 27 лет стажа в сфере права. Ее карьера в значительной степени связана с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, где она прошла путь от аспирантки до заведующей кафедрой уголовного права и криминологии. С декабря 2024 года она работает дисциплинарным инспектором в Службе дисциплинарных инспекторов (СДИ) Высшего совета правосудия. Она сообщила, что за это время ей было распределено более 1500 дел, из которых около 800 уже проработано.

Ирина Давыдович подчеркнула, что работа в Службе дисциплинарных инспекторов ВСП дала ей значительный практический опыт анализа дисциплинарных материалов и работы с большими массивами информации, что, по ее убеждению, свидетельствует о готовности работать в условиях значительной нагрузки и выполнять функции члена Высшего совета правосудия.

Члены Этического совета интересовались, почему кандидатка решила сменить роль инспектора на роль члена ВСП через такой короткий промежуток времени.

Кандидатка объяснила, что работа инспектором дала ей «уникальный свежий опыт» и понимание того, где именно процедура дает сбой. Она хочет использовать эти знания для системного реформирования органа, особенно в период его значительного обновления.

Отдельный блок собеседования был посвящен видению кандидаткой дальнейшего развития дисциплинарной практики Высшего совета правосудия. Ирина Давыдович отметила, что одним из приоритетов считает разработку единого Порядка привлечения судей к дисциплинарной ответственности, который позволил бы унифицировать подходы к квалификации дисциплинарных проступков, обеспечить единообразие практики и учитывать индивидуальные обстоятельства каждого дела.

Кроме того, кандидатка высказалась за нормативное закрепление малозначительности дисциплинарного проступка, подчеркнув, что это будет способствовать соблюдению принципа пропорциональности и минимизирует чрезмерный формализм при привлечении судей к дисциплинарной ответственности. Обосновывая собственное видение дисциплинарной ответственности судей, Ирина Давыдович сослалась на практику Консультативного совета европейских судей, в частности Заключение № 21, в котором отмечается необходимость обеспечения баланса между независимостью судьи и его ответственностью.

Также Ирина Давыдович обратила внимание на вопрос уголовно-правовых гарантий независимости судей. После решения Конституционного Суда Украины от 11 июня 2020 года № 7-р/2020, которым статья 375 УК Украины была признана неконституционной, вопрос ответственности судей за вынесенные решения перешел в плоскость использования общеуголовных статей как новых механизмов влияния. В практике правоохранительных органов все чаще применяются другие нормы Уголовного кодекса, в частности статьи 364, 366, 114-1 и 111 УК Украины, если предметом расследования становятся действия судей, связанные с осуществлением правосудия.

По мнению кандидатки, такая практика требует особо взвешенного подхода, поскольку уголовное производство не должно превращаться в инструмент влияния на судей за вынесенные ими решения. В то же время вопрос о наличии в действиях судьи признаков уголовного правонарушения должен решаться исключительно в пределах закона и с соблюдением конституционных гарантий независимости судебной власти. Именно поэтому, по убеждению Ирины Давыдович, Высший совет правосудия должен обеспечивать надлежащий баланс между принципом неотвратимости юридической ответственности и гарантиями независимости судей, не допуская уголовного преследования только из-за содержания их правовой позиции.

Она подчеркнула необходимость разработки четких локальных актов ВСП для унификации дисциплинарной практики, чтобы избежать давления на судей через «сомнительные» уголовные производства.

Собеседование продемонстрировало, что Этический совет все больше внимания уделяет не только формальному соответствию кандидата квалификационным требованиям, но и содержательной оценке его профессиональной мотивации и готовности выполнять полномочия члена ВСП. В случае Ирины Давыдович предметом обсуждения стала не законность ее участия в конкурсе после назначения дисциплинарным инспектором, а обоснованность такого карьерного перехода, устойчивость профессиональной мотивации и способность использовать приобретенный практический опыт для работы в органе судейского управления.

Особое внимание во время собеседования было уделено возможному конфликту интересов в случае избрания Ирины Давыдович членом Высшего совета правосудия. В соответствии со статьей 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции», лицо обязано принимать меры по недопущению как реального, так и потенциального конфликта интересов.

Члены Этического совета поинтересовались, каким образом кандидатка будет обеспечивать свою неупрежденность во время рассмотрения дисциплинарных дел, в подготовке которых она принимала участие как дисциплинарный инспектор.

Отвечая на этот вопрос, Ирина Давыдович отметила, что видит необходимость применения как организационных, так и процессуальных механизмов предотвращения конфликта интересов. В частности, она высказалась за функциональное разграничение рассмотрения таких материалов между дисциплинарными палатами и подчеркнула, что будет заявлять самоотвод в каждом производстве, где ранее принимала участие в подготовке заключений или других материалов в качестве дисциплинарного инспектора.

Кандидатка также подчеркнула, что многолетний опыт научно-педагогической деятельности, связанный с оцениванием студентов и аспирантов, сформировал у нее навыки неупрежденного и объективного принятия решений независимо от личных или профессиональных взаимоотношений. В то же время именно достаточность предложенных механизмов предотвращения конфликта интересов и их практическая эффективность являются одним из аспектов, которые Ethical совет оценивает при определении соответствия кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Практика формирования стандартов добропорядочности

Практика последних собеседований свидетельствует, что Этический совет постепенно меняет подход к оцениванию кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия. Если раньше основное внимание сосредоточивалось на соответствии формальным квалификационным требованиям, то сейчас предметом оценивания все чаще становятся профессиональная мотивация кандидата, способность предотвращать конфликт интересов, последовательность карьерных решений и убедительность предоставленных объяснений. Собеседование с Ириной Давыдович является показательным именно с точки зрения такого подхода: ключевые вопросы касались не столько ее научного или профессионального стажа, сколько перехода от должности дисциплинарного инспектора к претендованию на членство в ВСП и гарантий обеспечения неупрежденности в случае избрания.

Основной массив вопросов касался именно профессионального опыта Ирины Давыдович, в частности ее работы дисциплинарным инспектором Высшего совета правосудия, проработки значительного количества дисциплинарных жалоб, а также механизмов предотвращения потенциального конфликта интересов в случае избрания членом ВСП. В то же время вопросы относительно имущественного состояния кандидатки практически не стали предметом детального обсуждения, что может свидетельствовать об отсутствии у членов Этического совета обоснованных сомнений относительно полноты декларирования или происхождения ее активов на этапе проведения собеседования.

Такой формат оценивания свидетельствует о формировании комплексного стандарта добропорядочности, при котором проверяется не только соответствие кандидата требованиям закона, а и потенциальные риски для независимости и эффективности деятельности самого органа судейского управления.

Собеседование Ирины Давыдович демонстрирует, что процедура отбора членов Высшего совета правосудия постепенно переходит от проверки отдельных фактов биографии кандидата к комплексной оценке его институциональной состоятельности выполнять конституционные полномочия. Совет все больше оценивает поведение кандидата в комплексе: профессиональную мотивацию, добропорядочность, качество выполнения декларационных обязанностей, логичность объяснений и способность действовать в соответствии с высокими стандартами судейского управления. Такая практика соответствует современным европейским стандартам формирования органов судейского управления, однако требует последовательного и одинакового применения ко всем кандидатам, ведь именно единство критериев оценивания является залогом доверия к процедуре формирования Высшего совета правосудия.

Анализ предыдущих собеседовыаний кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений:

Кандидат в ВСП и КСУ одновременно: юридические приоритеты профессора Ивана Назарова

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