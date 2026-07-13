В Хмельницком судили военного, который вместо службы работал на шиномонтаже

Военнослужащий по договоренности с руководством работал на шиномонтаже в городе Вышгороде Киевской области.

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Хмельницкий горрайонный суд признал виновным военнослужащего Виталия К., который более семи месяцев вместо прохождения военной службы работал на шиномонтаже в Киевской области. Обвиняемый признал свою вину, перечислил 200 тыс. грн в поддержку ВСУ и был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком.

Обстоятельства дела

Как указано в приговоре от 6 июля, военнослужащий проходил службу в должности солдата резерва 106-й запасной роты воинской части в Хмельницкой области.

По данным следствия, в период с 11 марта по 28 ноября 2025 года он по договоренности с руководством работал на шиномонтаже «4 колеса» в городе Вышгород Киевской области. Его отсутствие в воинской части скрывали, объясняя выполнением служебных задач вне места дислокации.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд также учел, что ранее он не судим, способствовал раскрытию преступления, положительно характеризуется, воспитывает малолетнего сына и добровольно перечислил 200 тыс. грн в поддержку Вооруженных сил Украины.

Что решил суд

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины (уклонение от военной службы, совершенное по предварительному сговору) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Вместе с тем суд освободил его от отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью два года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащий территориального центра комплектования Черновицкой области получил трехмесячный срок заключения за то, что две недели не являлся на службу. Свои действия он объяснил нежеланием служить в центре, поскольку стремился попасть на фронт.