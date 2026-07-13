Могут ли мобилизовать после исключения из военного учета: решение суда

Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении мужчины, который обжаловал взятие на военный учет и мобилизацию после исключения из военного учета в 2009 году.

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Харьковский окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску гражданина к воинской части и территориальным центрам комплектования и социальной поддержки о признании противоправными действий по постановке на воинский учет и призыву во время мобилизации, отмене соответствующих приказов и обязании совершить определенные действия.

Суд исследовал законность призыва лица, ранее исключенного с воинского учета, и дал оценку доводам сторон относительно соблюдения требований законодательства о воинской обязанности и мобилизации.

Суть дела

Истец обратился в суд, считая незаконными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по постановке его на воинский учет и призыву на военную службу во время мобилизации. Также он просил отменить приказ о призыве на военную службу во время мобилизации и приказ командира воинской части о зачислении в списки личного состава, а также обязать исключить сведения о прохождении военной службы из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

В обоснование иска указывалось, что еще в 2009 году истец был исключен с воинского учета на основании статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в редакции, действовавшей на тот момент. По его мнению, такой статус исключал возможность последующей постановки на воинский учет и призыва во время мобилизации.

Материалами дела установлено, что в январе 2026 года истец прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. После этого приказом начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки он был призван на военную службу во время мобилизации, а приказом командира воинской части зачислен в списки личного состава и назначен на соответствующую должность.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» защита Отечества является конституционной обязанностью граждан, а призыв во время мобилизации осуществляется в порядке, установленном законом.

При рассмотрении дела № 520/3821/26 суд обратил внимание, что законодательство, действовавшее на момент исключения истца с воинского учета, впоследствии претерпело изменения. В частности, Законом Украины № 3633-IX от 11 апреля 2024 года были пересмотрены основания исключения граждан с воинского учета и изменено правовое регулирование в данной сфере. Лица, ранее исключенные с воинского учета в связи с осуждением к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, после вступления в силу указанных изменений приобрели статус военнообязанных при отсутствии иных предусмотренных законом оснований для исключения с воинского учета.

Суд также отметил, что истец прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к военной службе и не заявлял каких-либо возражений относительно результатов медицинского освидетельствования, необходимости проведения повторного либо контрольного медицинского осмотра или обжалования заключения военно-врачебной комиссии.

Оценивая спорные правоотношения, суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки действовал в пределах предоставленных полномочий и способом, предусмотренным действующим законодательством. Постановка истца на воинский учет, его призыв во время мобилизации, а также последующее зачисление в списки личного состава воинской части были осуществлены в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам рассмотрения дела Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме, не установив оснований для признания оспариваемых действий и приказов противоправными либо их отмены.

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