Чи можуть мобілізувати після виключення з військового обліку: рішення суду

Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову чоловіка, який оскаржував взяття на військовий облік і мобілізацію після виключення з військового обліку у 2009 році.

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Харківський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу за позовом громадянина до військової частини та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо визнання протиправними дій з взяття на військовий облік і призову під час мобілізації, скасування відповідних наказів та зобов'язання вчинити певні дії.

Суд дослідив законність призову особи, яка раніше була виключена з військового обліку, та надав оцінку доводам сторін щодо дотримання вимог законодавства про військовий обов'язок і мобілізацію.

Суть справи

Позивач звернувся до суду, вважаючи незаконними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо взяття його на військовий облік та призову на військову службу під час мобілізації. Також він просив скасувати наказ про призов на військову службу під час мобілізації та наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу, а також зобов'язати виключити відомості про проходження військової служби з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

На обґрунтування позову зазначалося, що ще у 2009 році позивача було виключено з військового обліку на підставі статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» у редакції, чинній на той момент. На його думку, такий статус унеможливлював подальше взяття на військовий облік та призов під час мобілізації.

Матеріалами справи встановлено, що у січні 2026 року позивач пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього наказом начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки його було призвано на військову службу під час мобілізації, а наказом командира військової частини зараховано до списків особового складу та призначено на відповідну посаду.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до Конституції України, Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» захист Вітчизни є конституційним обов'язком громадян, а призов під час мобілізації здійснюється у порядку, визначеному законом.

Під час розгляду справи № 520/3821/26 суд звернув увагу, що законодавство, яке діяло на момент виключення позивача з військового обліку, згодом зазнало змін. Зокрема, Законом України №3633-IX від 11 квітня 2024 року було переглянуто підстави виключення громадян з військового обліку та змінено правове регулювання цієї сфери. Особи, які раніше були виключені з військового обліку через засудження до позбавлення волі за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, після набрання чинності зазначеними змінами набули статусу військовозобов'язаних за умови відсутності інших визначених законом підстав для виключення з військового обліку.

Суд також зазначив, що позивач пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до військової служби, а будь-яких заперечень щодо результатів медичного огляду, необхідності проведення повторного або контрольного медичного огляду чи оскарження висновку військово-лікарської комісії не заявляв.

Оцінюючи спірні правовідносини, суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки діяв у межах повноважень та у спосіб, визначений чинним законодавством. Взяття позивача на військовий облік, його призов під час мобілізації, а також подальше зарахування до списків особового складу військової частини здійснено відповідно до вимог законодавства.

За результатами розгляду справи Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову в повному обсязі, не встановивши підстав для визнання оскаржуваних дій та наказів протиправними чи їх скасування.

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