НБУ ответил, ударит ли новая купюра 2000 грн по ценам

В Нацбанке заявляют, что влияние на цены от введения банкноты нового номинала будет близким к нулю.

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Национальный банк Украины объяснил, почему введение в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен не окажет влияния на уровень инфляции.

В НБУ отметили, что распространенное представление о том, будто появление нового номинала означает запуск «печатного станка», является перевернутым с ног на голову.

«Интуитивно кажется, что вот сейчас НБУ включит печатный станок для выпуска новой банкноты номиналом 2000 гривен — и цены взлетят вверх. Но такое представление о связи между ценами и банкнотным рядом является перевернутым с ног на голову и игнорирует экономические процессы», — пояснили в Нацбанке.

В регуляторе подчеркнули, что влияние введения новой банкноты на цены будет близким к нулю.

Как пояснили в НБУ, эмиссия или «печатание денег» предполагают, что в экономике должен увеличиться объем денег.

Вместо этого выпуск новой банкноты номиналом 2000 гривен будет происходить исключительно за счет их обмена на безналичные средства либо на банкноты других номиналов.

«Соответственно, денег больше не станет, а влияния на инфляцию не будет. Эмиссия уже давно не связана с работой реального печатного станка и осуществляется сначала на безналичной основе», — указали в НБУ.

В Нацбанке также отметили, что центральные банки во всем мире постоянно выпускают новые банкноты для замены изношенных или поврежденных. Однако такие операции не приводят к росту инфляции или девальвации, поскольку общий объем денег в экономике остается неизменным.

«Когда вы получаете новенькие банкноты в банкомате, это не означает, что НБУ осуществляет эмиссию с соответствующим влиянием на инфляцию», — отметили в Национальном банке.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины объявил о расширении номинального ряда гривны — в наличное обращение вводится новая банкнота номиналом 2000 гривен.

Новая купюра появится в обращении 4 сентября 2026 года.

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