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НБУ відповів, чи вдарить нова купюра 2000 грн по цінах

09:43, 13 липня 2026
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У Нацбанку заявляють, що вплив на ціни від введення банкноти нового номіналу буде близьким до нуля.
НБУ відповів, чи вдарить нова купюра 2000 грн по цінах
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Національний банк України пояснив, чому введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не матиме впливу на рівень інфляції.

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У НБУ зазначили, що поширене уявлення про те, що ніби поява нового номіналу означає запуск «друкарського верстата», є перевернутим з ніг на голову.

«Інтуїтивно здається, що ось зараз НБУ увімкне друкарський верстат для випуску нової банкноти номіналом 2000 гривень — і ціни полетять догори. Але таке уявлення про зв’язок між цінами та банкнотним рядом є перевернутим з ніг на голову та ігнорує економічні процеси», — пояснили у Нацбанку.

У регулятора наголосили, що вплив введення нової банкноти на ціни буде близьким до нуля.

Як пояснили у НБУ, емісія чи-то «друк грошей» передбачають, що в економіці має збільшитися обсяг грошей.

Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів.

«Відповідно грошей більше не стане, а впливу на інфляцію не буде. Емісія вже давно не пов’язана з роботою реального друкарського верстата та здійснюється спочатку на безготівковій основі», - вказали у НБУ.

У Нацбанку також зазначили, що центральні банки у всьому світі постійно випускають нові банкноти для заміни зношених або пошкоджених. Однак такі операції не призводять до зростання інфляції чи девальвації, оскільки загальний обсяг грошей в економіці залишається незмінним.

«Коли ви отримуєте новенькі банкноти в банкоматі, це не означає, що НБУ здійснює емісію з відповідним впливом на інфляцію», — зазначили у Національному банку.

Раніше ми повідомляли, що Національний банк України оголосив про розширення номінального ряду гривні — у готівковий обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень.

Нова купюра з’явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

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