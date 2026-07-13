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Отставка Кабмина «заморозит» часть законопроектов: какие инициативы правительства отзовут из Рады

12:25, 13 июля 2026
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В случае прекращения полномочий Кабинета Министров отзываются все законопроекты правительства, не принятые в первом чтении.
Отставка Кабмина «заморозит» часть законопроектов: какие инициативы правительства отзовут из Рады
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В случае прекращения полномочий Кабинета Министров все правительственные законопроекты, которые Верховная Рада еще не приняла в первом чтении, будут отозваны и сняты с парламентского рассмотрения.

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В соответствии с правилами законопроект, внесенный Кабинетом Министров, считается отозванным, если полномочия правительства были прекращены до момента его принятия парламентом в первом чтении за основу.

Эти законопроекты вернутся своим разработчикам (министерствам, другим центральным органам исполнительной власти и т. д.) для изучения на предмет их актуальности.

В то же время такие законопроекты — с заключением о том, что они не утратили актуальность, — в течение одного месяца снова могут быть представлены на рассмотрение правительства.

Среди законопроектов, которые могут потерять дальнейшее продвижение в парламенте, — ряд инициатив, необходимых для выполнения международных обязательств Украины, в частности в сфере евроинтеграции.

Речь идет, в частности, о законодательных изменениях относительно:

  • международных почтовых отправлений;
  • присоединения Украины к системе платежей SEPA;
  • реализации антикоррупционной стратегии;
  • других евроинтеграционных законопроектов, необходимых для выполнения условий международных партнеров и получения финансирования, в частности от Международного валютного фонда.

Также стоит отметить, что это касается Трудового кодекса, поскольку законопроект 14386 до сих пор находится на стадии обсуждения.

Повторное прохождение процедуры увеличит сроки рассмотрения законопроектов. Перед повторным внесением в Верховную Раду они снова должны быть рассмотрены Кабинетом Министров, парламентскими комитетами и соответствующими структурными подразделениями Аппарата ВРУ.

В то же время законопроекты, которые уже были приняты Верховной Радой в первом чтении, не отзываются и продолжают проходить дальнейшую законодательную процедуру.

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Верховная Рада Украины законопроект правительство Кабинет Министров Украины

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