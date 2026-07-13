Відставка Кабміну «заморозить» частину законопроєктів: які ініціативи уряду відкличуть із Ради

У разі припинення повноважень Кабінету Міністрів відкликаються всі законопроєкти уряду, які не прийняті у першому читанні.

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У разі припинення повноважень Кабінету Міністрів всі урядові законопроєкти, які Верховна Рада ще не ухвалила у першому читанні, будуть відкликані та зняті з парламентського розгляду.

Відповідно до правил, законопроєкт, внесений Кабінетом Міністрів, вважається відкликаним, якщо повноваження уряду були припинені до моменту його прийняття парламентом у першому читанні за основу.

Ці законопроєкти повернуться до своїх розробників (міністерств, інших центральних органів виконавчої влади тощо) для вивчення на предмет їх актуальності.

Водночас такі законопроєкти – з висновком про те, що вони не втратили актуальність – протягом одного місяця знову можуть бути подані на розгляд до Уряду.

Серед законопроєктів, які можуть втратити подальший рух у парламенті, — низка ініціатив, необхідних для виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема у сфері євроінтеграції.

Йдеться, зокрема, про законодавчі зміни щодо:

міжнародних поштових відправлень;

приєднання України до системи платежів SEPA;

реалізації антикорупційної стратегії;

інших євроінтеграційних законопроєктів, необхідних для виконання умов міжнародних партнерів та отримання фінансування, зокрема від Міжнародного валютного фонду.

Також варто зазначити, що це стосується Трудового кодексу, адже законопроєкт 14386 досі перебуває на стадії обговорення.

Повторне проходження процедури збільшить строки розгляду законопроєктів. Перед повторним поданням до Верховної Ради вони знову мають бути розглянуті Кабінетом Міністрів, парламентськими комітетами та відповідними структурними підрозділами Апарату ВРУ.

Водночас законопроєкти, які вже були ухвалені Верховною Радою у першому читанні, не відкликаються та продовжують проходити подальшу законодавчу процедуру.

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