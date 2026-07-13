Ігрові акаунти, криптовалюту та профілі в соцмережах можна передати у спадок: у Китаї сформувався судовий прецедент

Кілька судових рішень у Китаї закріпили право спадкоємців на цифрові активи — від ігрових акаунтів і криптовалюти до окремих акаунтів у соцмережах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Китаї сформувалася судова практика, відповідно до якої спадкоємці можуть отримати права на акаунти померлих геймерів, їхні внутрішньоігрові предмети та інші цифрові активи. На відміну від багатьох інших країн, де користувачі фактично володіють лише ліцензією на використання цифрового контенту, китайські суди дедалі частіше визнають такі активи майном, яке може входити до складу спадщини.

Суд визнав внутрішньоігровий предмет об'єктом спадщини

Одним із найвідоміших прецедентів стала так звана справа Golden Blade, яка виникла після смерті гравця на прізвище Лу.

За життя він отримав рідкісний артефакт Golden Blade у MMORPG Zhengtu, яка нині вже не працює. Після смерті чоловіка його дружина Лі Лань вирішила продати артефакт. Водночас інша учасниця гри, яка була його «ігровою дружиною», Ян Юань, заявила, що також має право на цей предмет, оскільки допомагала його здобути.

Суд встановив, що Лу витратив власні кошти на доступ до інтернету, придбання внутрішньоігрової валюти та проходження гри, а сам артефакт мав ринкову вартість близько 50 тисяч юанів (приблизно 7,3 тисячі доларів США за нинішнім курсом). Тому він має ознаки майна і може входити до складу спадщини.

Водночас суд зазначив, що «ігровий шлюб» не має жодної юридичної сили. Проте, враховуючи, що Ян Юань також доклала значних зусиль для отримання артефакту, суд постановив розподілити його вартість порівну: 50% отримала законна дружина Лі Лань, ще 50% — Ян Юань.

Суд дозволив успадковувати Bitcoin, ігрові акаунти та права на акаунти у соцмережах

Ще одна справа, розглянута у 2024 році, стосувалася спадщини, до якої входили:

Bitcoin;

ігровий акаунт вартістю близько 200 тисяч юанів (майже 30 тисяч доларів США);

акаунт у соціальній мережі.

Під час розгляду справи адвокат спадкоємця доводив, що віртуальне майно має всі ознаки власності, адже ним можна торгувати, воно має економічну цінність і здатне приносити прибуток. Натомість цифрові платформи наполягали, що всі права на такі активи належать їм відповідно до умов користувацьких угод.

Суд став на бік спадкоємців. Він визнав, що Bitcoin, внутрішньоігрові предмети, комерційні права на акаунти в соціальних мережах, доменні імена та інші цифрові активи можуть входити до складу спадщини і передаватися спадкоємцям.

Водночас особисте листування, історія повідомлень та інший приватний контент не можуть бути успадковані. Такі матеріали мають архівуватися самими платформами.

Крім того, суд дійшов висновку, що положення користувацьких угод, які повністю забороняють передачу цифрових активів у спадщину, є недійсними, якщо вони суперечать законодавству. Платформи зобов'язані сприяти передачі цифрових активів спадкоємцям, хоча можуть вимагати документи, що підтверджують право на спадщину, а також стягувати розумну плату за оформлення такої процедури.

Матері дозволили успадкувати акаунти померлого сина

В іншій справі мати після смерті сина звернулася до ігрової компанії з проханням надати їй доступ до його акаунтів.

Суд ухвалив аналогічне рішення: ігрові акаунти, дані персонажів, внутрішньоігрові предмети та інші цифрові активи є віртуальним майном, а тому можуть успадковуватися. Компанію зобов'язали співпрацювати зі спадкоємицею та передати їй усі права, які допускають спадкування.

Чим китайська практика відрізняється від підходу інших країн

Такі рішення суттєво відрізняються від практики, що діє у багатьох інших державах.

Наприклад, у США цифрові ігри здебільшого вважаються ліцензіями на використання, а не власністю користувача. Через це спадкоємці часто не можуть отримати доступ до цифрових бібліотек померлих.

Аналогічний підхід застосовує і сервіс Steam. Його користувацька угода забороняє передачу акаунтів іншим особам. Оскільки американські суди розглядають придбані ігри як ліцензії, компанію Valve наразі не можна зобов'язати передати цифрову бібліотеку спадкоємцям користувача.

Питання цифрової власності дедалі частіше стає предметом судових спорів у світі. Це пов'язано з тим, що великі видавці ігор і технологічні компанії поступово відмовляються від фізичних носіїв на користь цифрових сервісів, тоді як користувачі та правозахисники наполягають на розширенні прав власників цифрового контенту, зокрема й щодо можливості його успадкування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.