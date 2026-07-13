Чому поїзди метро не залишаються на станціях уночі: у КМДА пояснили причину

У КМДА пояснили, чому після закриття київського метро поїзди не залишаються на станціях і які роботи щоночі проводять у тунелях та на коліях.

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У багатьох виникає питання, чому після завершення роботи метро поїзди не залишаються на станційних коліях. У Київській міській державній адміністрації пояснили, що після закриття станцій із контактної рейки знімають напругу 825 В, а до роботи приступають майже 700 працівників, які забезпечують справний стан інфраструктури та безпечний рух поїздів.

У нічний час фахівці ремонтують і замінюють рейки, шпали та стрілочні переводи, виконують роботи з утримання тунельних споруд, проводять дефектоскопію рейок, перевіряючи за одну зміну близько трьох кілометрів колії. Також вони обслуговують системи сигналізації, зв'язку та безпеки, розташовані в тунелях, а також ремонтують обладнання систем електропостачання й інших інженерних мереж.

Для виконання цих робіт щоночі тунелями курсує спеціальний технологічний транспорт, який доставляє матеріали, обладнання та інструменти безпосередньо до місць проведення ремонту.

Саме тому поїзди не залишають на станційних коліях у нічний час — вони не повинні перешкоджати руху спецтехніки та роботі ремонтних бригад.

У КМДА наголосили, що щоночі метрополітен готується до нового робочого дня, аби вже зранку поїзди могли безпечно вийти на лінії та перевозити пасажирів.

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