Почему поезда метро не остаются на станциях ночью: в КГГА объяснили причину

В КГГА объяснили, почему после закрытия киевского метро поезда не остаются на станциях и какие работы каждую ночь проводят в туннелях и путях.

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У многих возникает вопрос, почему после завершения работы метро поезда не остаются на станционных путях. В Киевской городской государственной администрации объяснили, что после закрытия станций с контактного рельса снимают напряжение 825 В, а к работе приступают почти 700 специалистов, которые обеспечивают исправное состояние инфраструктуры и безопасное движение поездов.

В ночное время специалисты ремонтируют и заменяют рельсы, шпалы и стрелочные переводы, выполняют работы по содержанию тоннельных сооружений, проводят дефектоскопию рельсов, проверяя за одну смену около трёх километров пути. Также они обслуживают системы сигнализации, связи и безопасности, расположенные в тоннелях, а также ремонтируют оборудование систем электроснабжения и других инженерных сетей.

Для выполнения этих работ каждую ночь по тоннелям курсирует специальный технологический транспорт, который доставляет материалы, оборудование и инструменты непосредственно к местам проведения ремонта.

Именно поэтому поезда не оставляют на станционных путях в ночное время — они не должны мешать движению спецтехники и работе ремонтных бригад.

В КГГА подчеркнули, что каждую ночь метрополитен готовится к новому рабочему дню, чтобы уже утром поезда могли безопасно выйти на линии и перевозить пассажиров.

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