Игровые аккаунты, криптовалюту и профили в соцсетях можно передать по наследству: в Китае сформировался судебный прецедент

Несколько судебных решений в Китае закрепили право наследников на цифровые активы — от игровых аккаунтов и криптовалюты до отдельных аккаунтов в социальных сетях.

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В Китае сформировалась судебная практика, согласно которой наследники могут получить права на аккаунты умерших геймеров, их внутриигровые предметы и другие цифровые активы. В отличие от многих других стран, где пользователи фактически владеют лишь лицензией на использование цифрового контента, китайские суды все чаще признают такие активы имуществом, которое может входить в состав наследства.

Суд признал внутриигровой предмет объектом наследства

Одним из самых известных прецедентов стало так называемое дело Golden Blade, возникшее после смерти игрока по фамилии Лу.

При жизни он получил редкий артефакт Golden Blade в MMORPG Zhengtu, которая в настоящее время уже не работает. После смерти мужчины его жена Ли Лань решила продать артефакт. В то же время другая участница игры, которая была его «игровой женой», Ян Юань, заявила, что также имеет право на этот предмет, поскольку помогала его получить.

Суд установил, что Лу потратил собственные средства на доступ в интернет, приобретение внутриигровой валюты и прохождение игры, а сам артефакт имел рыночную стоимость около 50 тысяч юаней (примерно 7,3 тысячи долларов США по текущему курсу). Поэтому он обладает признаками имущества и может входить в состав наследства.

В то же время суд отметил, что «игровой брак» не имеет никакой юридической силы. Однако, учитывая, что Ян Юань также приложила значительные усилия для получения артефакта, суд постановил разделить его стоимость поровну: 50% получила законная жена Ли Лань, еще 50% — Ян Юань.

Суд разрешил наследовать Bitcoin, игровые аккаунты и права на аккаунты в социальных сетях

Еще одно дело, рассмотренное в 2024 году, касалось наследства, в состав которого входили:

Bitcoin;

игровой аккаунт стоимостью около 200 тысяч юаней (почти 30 тысяч долларов США);

аккаунт в социальной сети.

Во время рассмотрения дела адвокат наследника доказывал, что виртуальное имущество обладает всеми признаками собственности, поскольку им можно торговать, оно имеет экономическую ценность и способно приносить прибыль. В свою очередь цифровые платформы настаивали, что все права на такие активы принадлежат им в соответствии с условиями пользовательских соглашений.

Суд встал на сторону наследников. Он признал, что Bitcoin, внутриигровые предметы, коммерческие права на аккаунты в социальных сетях, доменные имена и другие цифровые активы могут входить в состав наследства и передаваться наследникам.

В то же время личная переписка, история сообщений и другой частный контент не могут наследоваться. Такие материалы должны архивироваться самими платформами.

Кроме того, суд пришел к выводу, что положения пользовательских соглашений, полностью запрещающие передачу цифровых активов по наследству, являются недействительными, если они противоречат законодательству. Платформы обязаны содействовать передаче цифровых активов наследникам, хотя могут требовать документы, подтверждающие право на наследство, а также взимать разумную плату за оформление такой процедуры.

Матери разрешили унаследовать аккаунты умершего сына

В другом деле мать после смерти сына обратилась к игровой компании с просьбой предоставить ей доступ к его аккаунтам.

Суд принял аналогичное решение: игровые аккаунты, данные персонажей, внутриигровые предметы и другие цифровые активы являются виртуальным имуществом, а потому могут наследоваться. Компанию обязали сотрудничать с наследницей и передать ей все права, которые допускают наследование.

Чем китайская практика отличается от подхода других стран

Такие решения существенно отличаются от практики, действующей во многих других государствах.

Например, в США цифровые игры в большинстве случаев считаются лицензиями на использование, а не собственностью пользователя. Из-за этого наследники зачастую не могут получить доступ к цифровым библиотекам умерших.

Аналогичный подход применяет и сервис Steam. Его пользовательское соглашение запрещает передачу аккаунтов другим лицам. Поскольку американские суды рассматривают приобретенные игры как лицензии, компанию Valve в настоящее время нельзя обязать передать цифровую библиотеку наследникам пользователя.

Вопрос цифровой собственности все чаще становится предметом судебных споров во всем мире. Это связано с тем, что крупные издатели игр и технологические компании постепенно отказываются от физических носителей в пользу цифровых сервисов, тогда как пользователи и правозащитники настаивают на расширении прав владельцев цифрового контента, в том числе в части возможности его наследования.

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