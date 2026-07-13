Большая Палата ВС изменила подход к назначению наказания за тождественные преступления, совершенные до и после предыдущего приговора

Время совершения уголовных правонарушений, а не их тождественность, определяет порядок применения статей 70 и 71 Уголовного кодекса Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 24 июня 2026 года по делу № 607/9097/20 сформулировала новый подход к применению ч. 4 ст. 70 УК Украины и отступила от предыдущих правовых выводов объединенной палаты Кассационного уголовного суда.

Суд решал вопрос, как назначать окончательное наказание, если лицо совершило несколько тождественных уголовных правонарушений, часть из которых — до постановления предыдущего приговора, а остальные — после него.

Этот вопрос имеет важное практическое значение, поскольку от правильного применения статей 70 и 71 УК Украины зависят законность определения окончательного наказания, единство судебной практики и соблюдение принципов справедливости, индивидуализации наказания и правовой определенности.

Обстоятельства дела

Суды установили, что обвиняемый входил в состав организованной группы, участники которой в течение 2019–2020 годов звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками полиции, других государственных органов либо пенитенциарной службы и под предлогом необходимости помочь родственникам, якобы ставшим виновниками дорожно-транспортных происшествий, завладевали денежными средствами потерпевших.

Приговором суда первой инстанции обвиняемый был осужден по ряду эпизодов мошенничества, покушения на мошенничество и самовольного присвоения властных полномочий должностного лица. При назначении наказания суд одновременно применил правила ч. 4 ст. 70 и ст. 71 УК Украины.

В кассационном порядке дело было передано на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда в связи с наличием исключительной правовой проблемы относительно правильного применения ч. 4 ст. 70 УК Украины в случаях, когда тождественные уголовные правонарушения были совершены как до, так и после постановления предыдущего приговора.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

ВП ВС отметила, что положения статей 70 и 71 УК имеют различный предмет правового регулирования и применяются в зависимости от того, когда именно лицо совершило уголовное правонарушение — до или после постановления предыдущего приговора.

Статья 70 УК применяется для определения наказания по совокупности уголовных правонарушений, в том числе и в случае, предусмотренном ч. 4 этой статьи, если после постановления приговора будет установлено, что осужденный виновен также в другом уголовном правонарушении, совершенном им до постановления предыдущего приговора.

В свою очередь, ст. 71 УК регулирует порядок назначения наказания по совокупности приговоров, то есть в случае совершения нового уголовного правонарушения после постановления предыдущего приговора, но до полного отбытия наказания.

ВП ВС указала, что действующее нормативное регулирование не содержит специальных положений, которые отдельно определяли бы особенности назначения наказания в случаях так называемой «разорванной повторности» тождественных уголовных правонарушений, когда часть таких правонарушений была совершена до постановления предыдущего приговора, а другая — после его постановления.

Именно это обусловило формирование различных подходов в судебной практике к применению положений ч. 4 ст. 70 УК в таких случаях.

Суд отметил, что применение положений статей 70 и 71 УК во взаимосвязи с предписаниями статей 32 и 33 УК формирует целостный механизм определения окончательного наказания в случаях, когда лицо осуждается за совершение нескольких уголовных правонарушений и при этом одно или несколько из них были совершены как до вынесения предыдущего приговора, так и после него.

То есть в этом механизме для применения положений ч. 4 ст. 70 УК имеет значение не повторность тождественных уголовных правонарушений, а именно время их совершения — до или после постановления предыдущего приговора.

ВП ВС указала, что не может согласиться с правовыми выводами объединенной палаты Кассационного уголовного суда и считает необходимым отступить от них, поскольку такие выводы не соответствуют буквальному содержанию ч. 4 ст. 70 УК, системной связи этой нормы со статьями 32, 33 и 71 УК, а также общим принципам назначения наказания.

Уголовный закон не предусматривает возможности неприменения ч. 4 ст. 70 УК лишь на том основании, что соответствующие уголовные правонарушения, совершенные лицом как до вынесения предыдущего приговора, так и после него, являются тождественными и охватываются одной статьей или частью статьи Особенной части УК.

Большая Палата отметила, что вопрос уголовно-правовой квалификации тождественных уголовных правонарушений и вопрос назначения наказания за их совершение не являются одинаковыми по своему содержанию.

Тождественность уголовных правонарушений может влиять на их квалификацию, однако сама по себе не изменяет предусмотренный уголовным законом порядок определения наказания лицу в случае, когда часть таких правонарушений была совершена до постановления предыдущего приговора.

Суд отметил, что в ч. 4 ст. 70 УК законодатель определил правила независимо от того, охватываются ли совершенные деяния одной частью статьи Особенной части УК либо разными частями (статьями), являются ли они тождественными, однородными или разнородными.

ВП ВС подчеркнула, что применение ч. 4 ст. 70 УК обусловлено исключительно временным критерием совершения уголовных правонарушений — наличием эпизодов, совершенных до постановления предыдущего приговора, которые не были им охвачены.

Большая Палата также отметила, что положения УК, регулирующие назначение наказания, не предусматривают альтернативных подходов к исчислению окончательного наказания в зависимости от характера уголовных правонарушений (тождественных, однородных или разнородных), совершенных лицом как до вынесения предыдущего приговора, так и после него. Такой критерий в статьях данного раздела отсутствует.

Следовательно, при определении окончательного наказания решающее значение имеет время совершения уголовных правонарушений — до или после постановления предыдущего приговора. Положения ч. 4 ст. 70 УК подлежат применению независимо от того, являются ли тождественными уголовные правонарушения, часть которых была совершена до постановления предыдущего приговора, а другая — после него.

Исходя из изложенного, Большая Палата пришла к выводу, что если после постановления приговора по делу (далее — приговор 1) будет установлено, что осужденный виновен еще в нескольких уголовных правонарушениях, одни из которых совершены до постановления приговора 1, а другие — после его постановления, окончательное наказание назначается с применением правил как ст. 70 УК, так и ст. 71 этого Кодекса в следующей последовательности:

1) сначала назначается наказание за каждое уголовное правонарушение отдельно, совершенное до постановления приговора 1;

2) далее — по правилам ч. 1 ст. 70 УК определяется наказание по совокупности уголовных правонарушений, совершенных до постановления приговора 1; после этого — по правилам ч. 4 ст. 70 УК;

3) затем назначается наказание за каждое уголовное правонарушение отдельно, совершенное после постановления приговора 1;

4) далее — по правилам ч. 1 ст. 70 УК определяется наказание по совокупности уголовных правонарушений, совершенных после постановления приговора 1;

5) после этого — по правилам ст. 71 УК определяется окончательное наказание по совокупности приговоров, а именно к наказанию, определенному в п. 4, полностью или частично присоединяется неотбытая часть наказания, определенная в п. 2.

Если в отношении лица были постановлены два приговора (далее — приговор 1 и приговор 2) и будет установлено, что им совершены уголовные правонарушения до постановления приговора 1 и после него, а также после постановления приговора 2, то наказание назначается с учетом соблюдения указанного выше порядка.

Большая Палата отметила, что именно такой поэтапный механизм согласуется с принципами индивидуализации и справедливости наказания.

Руководствуясь изложенным, ВП ВС удовлетворила кассационную жалобу прокурора, частично удовлетворила кассационную жалобу осужденного, изменила судебные решения, освободив осужденного от наказания по ч. 1 ст. 353 УК в связи с истечением сроков давности, и одновременно сформулировала новый обязательный для судебной практики подход к применению ч. 4 ст. 70 УК Украины.

Таким образом, Суд отступил от предыдущей позиции объединенной палаты Кассационного уголовного суда и подчеркнул, что решающим критерием для применения статей 70 и 71 УК Украины является время совершения уголовных правонарушений, а не их тождественность.

Этот вывод должен обеспечить единство судебной практики и предсказуемое применение уголовного закона по делам о назначении наказания за уголовные правонарушения, часть которых была совершена до постановления предыдущего приговора, а часть — после него.

Дополнительно читайте другую важную правовую позицию, в которой Большая Палата Верховного Суда применила позицию ЕСПЧ относительно непосильного судебного сбора для юридических лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.