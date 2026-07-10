Верховный Суд определил, когда недоплаченный судебный сбор не может быть взыскан после принятия решения по делу

Объединенная палата КХС ВС пришла к выводу, что после принятия решения, по сути, суд не имеет права взимать в бюджет недоплаченный судебный сбор путем принятия дополнительного решения, за исключением случаев, прямо предусмотренных частью второй статьи 163 ХПК Украины.

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Верховный Суд в составе объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда рассмотрел кассационную жалобу по делу о принятии дополнительного судебного решения о взыскании недоплаченной суммы судебного сбора. Суду предстояло определить, вправе ли суд после завершения рассмотрения дела и вступления решения в законную силу дополнительным решением взыскать с истца сумму судебного сбора, которую тот не доплатил при подаче иска.

Обстоятельства дела

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в Хозяйственный суд Черкасской области с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Решением Хозяйственного суда Черкасской области от 16 сентября 2021 года в удовлетворении иска было отказано.

Истец обжаловал это решение, однако определением Северного апелляционного хозяйственного суда от 11 ноября 2021 года апелляционная жалоба была оставлена без движения в связи с неполной уплатой судебного сбора. Апелляционный суд установил, что при обращении в суд первой инстанции истец неправильно определил характер исковых требований как неимущественных, тогда как заявленный иск носил имущественный характер. В связи с этим суд указал, что при подаче апелляционной жалобы заявитель должен был уплатить судебный сбор исходя из ставки, установленной для имущественных исков.

После того как истец не устранил указанные недостатки в установленный срок, определением от 15 декабря 2021 года апелляционный суд возвратил апелляционную жалобу без рассмотрения.

В дальнейшем определением Хозяйственного суда Черкасской области от 7 февраля 2023 года производство по делу было закрыто.

После завершения рассмотрения дела физическое лицо-предприниматель, являвшийся одним из ответчиков, обратился в местный хозяйственный суд с заявлением о принятии дополнительного решения. В заявлении он просил взыскать с истца в Государственный бюджет Украины недоплаченную сумму судебного сбора, ссылаясь на то, что еще при открытии производства суд первой инстанции не проверил правильность определения цены иска и уплаты судебного сбора.

Истец возразил против удовлетворения этого заявления. Он указывал, что вопрос о судебном сборе уже был разрешен при открытии производства, а заявление о принятии дополнительного решения подано после истечения процессуального срока и фактически направлено на пересмотр окончательного судебного решения.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Дополнительным решением от 16 января 2025 года Хозяйственный суд Черкасской области удовлетворил заявление ответчика и взыскал с истца в Государственный бюджет Украины недоплаченную сумму судебного сбора.

Суд исходил из того, что при подаче иска истец неправильно определил характер заявленных требований и уплатил судебный сбор в меньшем размере, чем это предусмотрено Законом Украины «О судебном сборе». По мнению местного хозяйственного суда, данный вопрос остался неразрешенным при принятии основного решения и поэтому мог быть устранен путем принятия дополнительного решения в соответствии со статьей 244 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Постановлением от 14 мая 2025 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил дополнительное решение без изменений, согласившись с выводами суда первой инстанции о возможности взыскания недоплаченной суммы судебного сбора после завершения рассмотрения дела.

Правовые выводы Верховного Суда

Пересматривая дело № 925/1421/20, Верховный Суд в составе объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда указал, что ключевым вопросом спора является возможность взыскания в Государственный бюджет Украины неуплаченной или недоплаченной суммы судебного сбора после завершения рассмотрения дела путем принятия дополнительного судебного решения.

Прежде всего Верховный Суд обратился к конституционным основам доступа к правосудию и исполнения обязанности по уплате обязательных платежей. Суд отметил, что статья 55 Конституции Украины гарантирует каждому право на судебную защиту, тогда как статья 67 Конституции возлагает на каждого обязанность уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.

Анализируя положения Закона Украины «О судебном сборе», Верховный Суд подчеркнул, что судебный сбор является обязательным платежом, который взимается за подачу в суд процессуальных документов и за совершение судом отдельных процессуальных действий. При этом именно суд до открытия производства по делу либо принятия соответствующего заявления или жалобы обязан проверить надлежащую уплату судебного сбора и правильность определения его размера.

Суд подчеркнул, что процессуальное законодательство возлагает на суд обязанность осуществить такую проверку именно на стадии решения вопроса об открытии производства либо принятия процессуального документа к рассмотрению. Если заявление подано без соблюдения требований относительно уплаты судебного сбора, суд обязан применить предусмотренные Хозяйственным процессуальным кодексом процессуальные механизмы, в частности оставить заявление без движения, установить срок для устранения недостатков либо возвратить его заявителю.

Верховный Суд обратил внимание, что указанные процессуальные механизмы носят превентивный характер и направлены на обеспечение правильного определения и своевременной уплаты судебного сбора еще до начала рассмотрения дела по существу.

Исследовав положения статьи 244 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Верховный Суд пришел к выводу, что дополнительное решение является специальным процессуальным инструментом, который может быть принят исключительно в случаях, прямо предусмотренных законом. В частности, дополнительное решение допускается, если суд не разрешил отдельное исковое требование, не указал точную сумму денежных средств либо имущество, подлежащие взысканию или передаче, либо не разрешил вопрос о судебных расходах.

При этом Верховный Суд подчеркнул, что институт дополнительного решения не предназначен для устранения процессуальных ошибок, допущенных судом при открытии производства, а также не может использоваться как механизм повторной оценки правильности определения размера судебного сбора после завершения судебного разбирательства.

Объединенная палата отметила, что вопрос надлежащей уплаты судебного сбора должен решаться до начала рассмотрения дела по существу. Если суд открыл производство, принял заявление к рассмотрению и рассмотрел спор, не применив предусмотренные законом процессуальные последствия ненадлежащей уплаты судебного сбора, такая процессуальная ошибка суда сама по себе не создает правовых оснований для последующего взыскания недоплаченной суммы путем принятия дополнительного решения.

Верховный Суд также обратил внимание на принцип правовой определенности, который является составляющей принципа верховенства права. Суд отметил, что после завершения судебного разбирательства участник дела должен иметь возможность рассчитывать на окончательность процессуальных последствий рассмотрения дела. Ошибка, допущенная судом при определении надлежащего размера судебного сбора, не может быть возложена на сторону уже после вступления судебного решения в законную силу.

По убеждению Верховного Суда, противоположный подход создавал бы ситуацию правовой неопределенности, при которой спустя значительный промежуток времени после завершения дела со стороны могли бы быть взысканы значительные суммы денежных средств лишь вследствие изменения судебной практики либо переоценки правильности ранее совершенных судом процессуальных действий.

Кроме того, суд подчеркнул, что процессуальные последствия ошибки суда не могут быть возложены на участника дела, если он действовал в рамках процессуальных решений, принятых самим судом.

С учетом изложенного Верховный Суд пришел к выводу о необходимости отступить от ранее сформированной правовой позиции, изложенной, в частности, в постановлениях от 1 августа 2024 года по делу № 910/5740/21, от 14 октября 2024 года по делу № 910/13167/22 и от 29 мая 2025 года по делу № 916/1101/21, в которых допускалась возможность взыскания неуплаченной либо недоплаченной суммы судебного сбора путем принятия дополнительного решения после завершения рассмотрения дела.

Объединенная палата сформулировала новый правовой вывод, согласно которому статья 244 Хозяйственного процессуального кодекса Украины не предоставляет суду полномочий после завершения рассмотрения дела и принятия окончательного судебного решения взыскивать в Государственный бюджет Украины неуплаченный либо недоплаченный судебный сбор за подачу процессуального документа, если суд своевременно не применил предусмотренные законом процессуальные механизмы контроля за его уплатой.

По результатам кассационного пересмотра Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил дополнительное решение Хозяйственного суда Черкасской области и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, а в удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения отказал.

Верховный Суд пришел к выводу, что после завершения рассмотрения дела и принятия окончательного судебного решения суд не наделен полномочиями дополнительным решением взыскивать в Государственный бюджет Украины неуплаченный либо недоплаченный судебный сбор, если вопрос его надлежащей уплаты не был разрешен на стадии открытия производства либо принятия соответствующего процессуального документа.

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