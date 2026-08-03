Товар на кассе оказался дороже: какие права есть у покупателя в такой ситуации

Закон обязывает продавца продать товар по цене, указанной на ценнике, даже если на кассе пробивается другая стоимость.

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Покупатели нередко сталкиваются с ситуацией, когда стоимость товара на полке не совпадает с ценой, которую пробивают на кассе. В таких случаях продавцы часто объясняют разницу тем, что не успели заменить ценники после обновления стоимости. Вместе с тем законодательство четко определяет права потребителей в подобных ситуациях. В Госпродпотребслужбе напомнили, по какой цене магазин обязан продать товар и как действовать, если покупателю в этом отказывают.

По какой цене магазин должен продать товар

В Госпродпотребслужбу регулярно поступают обращения от потребителей по поводу нарушения их прав при покупке товаров. Одной из самых распространенных проблем являются случаи, когда цена, указанная на ценнике, не совпадает с той, которую покупатель видит в фискальном чеке или слышит при расчете на кассе.

В соответствии со статьей 633 Гражданского кодекса Украины продажа товаров в магазинах осуществляется на условиях публичного договора. Это означает, что продавец не имеет права отказать покупателю в продаже товара, если он имеется в наличии, а товар с указанной на полке ценой является публичным предложением заключить договор купли-продажи.

Перед приобретением товара продавец обязан предоставить потребителю полную, достоверную и своевременную информацию о нем. Одной из ключевых составляющих такой информации является его цена, поскольку именно она дает покупателю возможность сделать осознанный выбор.

Если товар выставлен в торговом зале с определенной ценой, продавец обязан продать его именно по этой стоимости. Такое требование также предусмотрено пунктом 16 Правил розничной торговли продовольственными товарами, утвержденных приказом Министерства экономики Украины от 11 июля 2003 года № 185.

Что делать, если на кассе называют другую цену

Если на кассе покупателю сообщают более высокую цену и объясняют это тем, что сотрудники еще не успели обновить ценники, потребитель имеет право требовать продажи товара по цене, указанной на ценнике.

В ведомстве подчеркнули, что внутренние вопросы магазина, связанные с изменением цен или работой персонала, не должны влиять на права покупателя.

Как защитить свои права

Если магазин отказывается продать товар по цене, указанной на ценнике, специалисты советуют:

по возможности зафиксировать нарушение на фото или видео;

записать название субъекта хозяйствования и адрес магазина;

обратиться с жалобой в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

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