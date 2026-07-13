  1. В Украине

В Киеве удав во время прогулки сбежал от владельцев и спрятался на дереве: фото

09:07, 13 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Змеей на дереве оказался императорский удав.
В Киеве удав во время прогулки сбежал от владельцев и спрятался на дереве: фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице в сети стремительно распространялась новость о «питоне на дереве». Однако, как выяснилось позже, никакого питона не было. Змеей на дереве оказался императорский удав. К тому же, как стало известно, ради его спасения развернули целую спецоперацию, ведь во время прогулки он решил проявить свои природные способности к лазанию и сбежал от владельцев.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Команда спасения животных «Kyiv Animal Rescue Group» отметила, что пресмыкающееся оказалось ловким и добровольно спускаться не собиралось, поэтому операция потребовала терпения, опыта и слаженной работы.

К счастью, снять его все же удалось, а затем и вернуть владельцам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Киев

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рапорт не гарантирует увольнения: когда воинская часть имеет право отказать, а когда ее действия можно обжаловать

Именно из-за неправильного понимания процедуры многие военнослужащие сталкиваются с затягиванием рассмотрения рапортов или получают отказы, которые затем пытаются обжаловать в суде.

Мать получила 20 тысяч долларов в счет будущих алиментов, а потом подала на алименты: ВС разъяснил, что делать

Отец потребовал вернуть 20 000 долларов, которые передал матери ребенка по расписке в обмен на ее обязательство не обращаться в суд с требованиями о взыскании алиментов.

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Реформа МСЭК привела к волне отказов в постороннем уходе.

ТОП-7 нарушений ТЦК, которые можно обжаловать в суде: реальные примеры

Можно ли отменить постановление ВЛК, если осмотр длился 5 минут, и законно ли налагать штраф, если повестку вручили матери: юридический анализ последних решений апелляционных судов раскрывает «слабые места» ТЦК, которые позволяют защитить права граждан.

СЗЧ во время войны: что заставляет военных покидать части и как за это наказывают суды — июльский дайджест

Где проходит граница между законом и реальной социальной справедливостью, когда мотивом СЗЧ (самовольного оставления части) становятся недействующие заключения ВВК или нежелание идти в штурмовые подразделения без надлежащей подготовки.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]