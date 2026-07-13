Одна буква в трудовой книжке может стоить стажа: как исправить ошибку

В трудовой книжке имя написано с ошибкой: повлияет ли это на страховой стаж и как исправить неточность.

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Даже одна буква или отсутствие апострофа в имени может вызвать трудности при подтверждении трудового стажа, особенно если записи в трудовой книжке не совпадают с данными паспорта. Такие расхождения необходимо исправить, ведь трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года. Законодательство предусматривает четкий порядок внесения изменений, а сделать это должен работодатель по последнему месту работы.

Нужно ли исправлять ошибку в имени в трудовой книжке

В Пенсионный фонд обратился гражданин с вопросом: в трудовой книжке его имя «Вячеслав» указано без апострофа, тогда как в паспорте — с апострофом. Он поинтересовался, кто должен исправить такую ошибку, чтобы сведения из трудовой книжки были учтены при исчислении стажа.

Трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж работы человека до 1 января 2004 года. Порядок ее заполнения определяет Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников.

Ведомство подчеркивает, что фамилия, имя и отчество работника, указанные в трудовой книжке, должны полностью соответствовать данным паспорта. Если между документами есть расхождения, в трудовую книжку необходимо внести соответствующие изменения.

Кто должен исправить ошибку в трудовой книжке

Согласно пункту 2.13 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины от 29 июля 1993 года № 58, изменение записей в трудовой книжке, в частности имени, осуществляется по последнему месту работы работника.

Основанием для внесения изменений являются документы, подтверждающие правильные персональные данные, в частности паспорт или свидетельство о рождении. При этом в трудовой книжке обязательно указываются номер и дата документа, на основании которого внесено исправление.

Как вносятся изменения в трудовую книжку

Изменения оформляются на первой странице (титульном листе) трудовой книжки. Имя, которое было записано с ошибкой, зачеркивают одной чертой, после чего вписывают правильные данные.

На внутренней стороне обложки делают ссылку на документ, который стал основанием для внесения изменений, с указанием его номера и даты. Исправления заверяются подписью руководителя предприятия или уполномоченного лица и печатью отдела кадров (при наличии).

Что делать, если обнаружили ошибку

Украинцам рекомендуют в случае выявления расхождений между паспортом и трудовой книжкой обратиться к нынешнему работодателю. Именно по последнему месту работы должны внести необходимые исправления в соответствии с требованиями действующей Инструкции, чтобы в будущем не возникло проблем с подтверждением трудового стажа.

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