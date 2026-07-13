Одна літера в трудовій книжці може коштувати стажу: як виправити помилку

У трудовій книжці ім’я написано з помилкою: чи вплине це на страховий стаж і як виправити неточність.

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Навіть одна літера чи відсутність апострофа в імені може спричинити труднощі під час підтвердження трудового стажу, особливо якщо записи у трудовій книжці не збігаються з даними паспорта. Такі розбіжності необхідно виправити, адже трудова книжка є основним документом, який підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року. Законодавство передбачає чіткий порядок внесення змін, а зробити це має роботодавець за останнім місцем роботи.

Чи потрібно виправляти помилку в імені у трудовій книжці

До Пенсійного фонду звернувся громадянин із запитанням: у трудовій книжці його ім’я «В’ячеслав» зазначено без апострофа, тоді як у паспорті – з апострофом. Він поцікавився, хто має виправити таку помилку, щоб відомості з трудової книжки були враховані під час обчислення стажу.

Трудова книжка є основним документом, який підтверджує стаж роботи людини до 1 січня 2004 року. Порядок її заповнення визначає Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.

Відомство підкреслює, що прізвище, ім’я та по батькові працівника, зазначені у трудовій книжці, мають повністю відповідати даним паспорта. Якщо між документами є розбіжності, до трудової книжки необхідно внести відповідні зміни.

Хто має виправити помилку у трудовій книжці

Відповідно до пункту 2.13 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, зміна записів у трудовій книжці, зокрема щодо імені, здійснюється за останнім місцем роботи працівника.

Підставою для внесення змін є документи, що підтверджують правильні персональні дані, зокрема паспорт або свідоцтво про народження. При цьому в трудовій книжці обов’язково зазначають номер і дату документа, на підставі якого внесено виправлення.

Як вносять зміни до трудової книжки

Зміни оформлюються на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Ім’я, яке було записане з помилкою, закреслюють однією рискою, після чого вписують правильні дані.

На внутрішньому боці обкладинки роблять посилання на документ, що став підставою для внесення змін, із зазначенням його номера та дати. Виправлення засвідчуються підписом керівника підприємства або уповноваженої особи та печаткою відділу кадрів (за наявності).

Що робити, якщо виявили помилку

Українцям рекомендують у разі виявлення розбіжностей між паспортом і трудовою книжкою звернутися до нинішнього роботодавця. Саме за останнім місцем роботи мають внести необхідні виправлення відповідно до вимог чинної Інструкції, щоб у майбутньому не виникло проблем із підтвердженням трудового стажу.

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