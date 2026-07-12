Пили алкоголь і стріляли з вікон: в США підлітки після поїздки на безпілотному таксі опинилися в поліції

Безпілотне таксі зупинили під приводом поломки, щоб поліція могла затримати підлітків.

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У Каліфорнії двоє 15-річних підлітків під час поїздки безпілотним таксі Waymo розпивали алкоголь і стріляли гелевими кульками з вікон автомобіля. Компанія зафіксувала порушення за допомогою систем моніторингу, одразу повідомила про це поліцію, дистанційно заблокувала транспортний засіб під приводом технічної несправності та допомогла правоохоронцям організувати затримання. Наразі прокуратура вирішує, чи висувати неповнолітнім офіційні обвинувачення.

Waymo повідомила поліцію про стрілянину з безпілотного автомобіля

Інцидент стався у місті Сан-Матео, штат Каліфорнія. Представник Waymo звернувся до поліції та повідомив, що двоє пасажирів стріляють із салону безпілотного автомобіля. Водночас компанія поінформувала правоохоронців, що підлітки, ймовірно, перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

За даними видання ABC7, автомобілі Waymo оснащені великою кількістю камер, які дають змогу контролювати ситуацію під час поїздки. У цьому випадку співробітник компанії спостерігав за подіями в режимі реального часу, передавав поліції інформацію про те, що відбувається всередині автомобіля, повідомляв його місцезнаходження та координував дії правоохоронців.

Після отримання інформації Waymo також дистанційно вимкнула автомобіль, щоб правоохоронці могли безпечно провести затримання.

Компанія зупинила автомобіль під приводом технічної несправності

За інформацією поліції, безпілотний автомобіль зупинився поблизу перехрестя 20-ї авеню та вулиці Ель-Каміно-Реал у Сан-Матео.

Щоб пасажири не запідозрили втручання правоохоронців і не намагалися втекти, компанія повідомила їм, що автомобіль нібито зупинився через технічну несправність. Насправді транспортний засіб було дистанційно заблоковано, що дало змогу поліцейським зайняти позиції та підготуватися до затримання.

Під час затримання залучили електрошокери та службового собаку

Після зупинки автомобіля правоохоронці провели затримання за процедурою, яку застосовують у потенційно небезпечних ситуаціях.

До місця події прибули кілька поліцейських екіпажів. Частина правоохоронців мала при собі електрошокери, також до операції залучили службового собаку.

Водночас затримання відбулося без ускладнень: підлітки виконували вимоги поліцейських і не чинили опору. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У салоні знайшли алкоголь і перефарбовану іграшкову зброю

Під час огляду автомобіля поліцейські виявили алкоголь, а також іграшкову зброю, яку, за їхніми словами, було перефарбовано так, щоб вона нагадувала справжню.

Слідчі встановили, що підлітки стріляли не бойовими набоями, а гелевими кульками Orbeez — водяними полімерними кульками, які використовують у спеціальних іграшкових пристроях. У поліції пояснили, що за принципом дії вони схожі на кульки для пейнтболу, хоча мають значно меншу силу ураження.

За даними правоохоронців, унаслідок стрілянини ніхто не отримав травм.

Прокуратура вирішує, чи висувати обвинувачення

Обом затриманим по 15 років. Матеріали вже передано до прокуратури округу Сан-Матео, яка визначить, чи притягувати їх до відповідальності.

Серед можливих порушень, які розглядають слідчі, є вживання алкогольних напоїв неповнолітніми. Крім того, поліція планує детально переглянути записи з камер, установлених усередині безпілотного автомобіля, які могли повністю зафіксувати перебіг подій.

У поліції вважають, що Waymo діяла правильно, оперативно повідомивши правоохоронців про небезпечну поведінку пасажирів і допомігши провести їхнє затримання.

Місцеві жителі також підтримали дії компанії, зазначивши, що така поведінка підлітків становила небезпеку для оточення, а оперативне втручання Waymo допомогло запобігти можливим серйознішим наслідкам.

Станом на момент публікації Waymo офіційно не прокоментувала інцидент. Поліція продовжує розслідування, а остаточне рішення щодо можливого висунення обвинувачень ухвалить прокуратура округу Сан-Матео.

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