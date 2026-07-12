Юлія Свириденко підтвердила свою відставку з посади прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр підтвердила готовність перейти на нову посаду після оновлення уряду.

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Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила свою майбутню відставку після анонсованого Президентом Володимиром Зеленським оновлення Кабміну. Вона повідомила, що обговорила з Главою держави подальші кадрові рішення та висловила готовність продовжити роботу на новому напрямі.

Напередодні Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії України та анонсував оновлення уряду. Він запропонував Юлії Свириденко очолити новий важливий напрям у відносинах із ключовим міжнародним партнером.

Свириденко повідомила, що під час зустрічі із Президентом обговорила виклики, які стоять перед державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду, а також розвиток відносин України з міжнародними партнерами.

«Сьогодні надзвичайно важливо об'єднати всі сили та ресурси заради зміцнення України», — зазначила вона.

Свириденко подякувала Президенту за довіру та високу оцінку роботи урядової команди, наголосивши, що для неї було честю очолювати Кабінет Міністрів у найскладніший період новітньої історії України.

Вона також висловила вдячність українським військовим і всім членам уряду, зазначивши, що команда працювала над підтримкою економіки, ухвалювала складні оперативні рішення та приділяла особливу увагу прифронтовим регіонам.

Крім того, за словами прем'єр-міністра, під час зустрічі із Зеленським сторони обговорили подальші кроки.

«Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру», — підкреслила Свириденко.

Напередодні Президент також анонсував кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів та новий розподіл відповідальності за ключові напрями зовнішньої політики.

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