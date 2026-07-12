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Юлія Свириденко підтвердила свою відставку з посади прем'єр-міністра

17:42, 12 липня 2026
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Прем'єр-міністр підтвердила готовність перейти на нову посаду після оновлення уряду.
Юлія Свириденко підтвердила свою відставку з посади прем'єр-міністра
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Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила свою майбутню відставку після анонсованого Президентом Володимиром Зеленським оновлення Кабміну. Вона повідомила, що обговорила з Главою держави подальші кадрові рішення та висловила готовність продовжити роботу на новому напрямі.

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Напередодні Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії України та анонсував оновлення уряду. Він запропонував Юлії Свириденко очолити новий важливий напрям у відносинах із ключовим міжнародним партнером.

Свириденко повідомила, що під час зустрічі із Президентом обговорила виклики, які стоять перед державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду, а також розвиток відносин України з міжнародними партнерами.

«Сьогодні надзвичайно важливо об'єднати всі сили та ресурси заради зміцнення України», — зазначила вона.

Свириденко подякувала Президенту за довіру та високу оцінку роботи урядової команди, наголосивши, що для неї було честю очолювати Кабінет Міністрів у найскладніший період новітньої історії України.

Вона також висловила вдячність українським військовим і всім членам уряду, зазначивши, що команда працювала над підтримкою економіки, ухвалювала складні оперативні рішення та приділяла особливу увагу прифронтовим регіонам.

Крім того, за словами прем'єр-міністра, під час зустрічі із Зеленським сторони обговорили подальші кроки.

«Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру», — підкреслила Свириденко.

Напередодні Президент також анонсував кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів та новий розподіл відповідальності за ключові напрями зовнішньої політики.

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уряд Кабінет Міністрів України звільнення Володимир Зеленський Юлія Свириденко

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