Юлия Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьер-министра
Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила свою предстоящую отставку после анонсированного Президентом Владимиром Зеленским обновления Кабинета Министров. Она сообщила, что обсудила с Главой государства дальнейшие кадровые решения и выразила готовность продолжить работу на новом направлении.
Накануне Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии Украины и анонсировал обновление правительства. Он предложил Юлии Свириденко возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым международным партнером.
Свириденко сообщила, что во время встречи с Президентом обсудила вызовы, стоящие перед государством, изменения, необходимые для усиления работы правительства, а также развитие отношений Украины с международными партнерами.
«Сегодня чрезвычайно важно объединить все силы и ресурсы ради укрепления Украины», — отметила она.
Свириденко поблагодарила Президента за доверие и высокую оценку работы правительственной команды, подчеркнув, что для нее было честью возглавлять Кабинет Министров в самый сложный период новейшей истории Украины.
Она также выразила благодарность украинским военным и всем членам правительства, отметив, что команда работала над поддержкой экономики, принимала сложные оперативные решения и уделяла особое внимание прифронтовым регионам.
Кроме того, по словам премьер-министра, во время встречи с Зеленским стороны обсудили дальнейшие шаги.
«Готова и в дальнейшем служить Украинскому государству и выполнять задачи, направленные на усиление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира», — подчеркнула Свириденко.
Накануне Президент также анонсировал кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и новое распределение ответственности по ключевым направлениям внешней политики.
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