Юлия Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьер-министра

Премьер-министр подтвердила готовность перейти на новую должность после обновления правительства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила свою предстоящую отставку после анонсированного Президентом Владимиром Зеленским обновления Кабинета Министров. Она сообщила, что обсудила с Главой государства дальнейшие кадровые решения и выразила готовность продолжить работу на новом направлении.

Накануне Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии Украины и анонсировал обновление правительства. Он предложил Юлии Свириденко возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым международным партнером.

Свириденко сообщила, что во время встречи с Президентом обсудила вызовы, стоящие перед государством, изменения, необходимые для усиления работы правительства, а также развитие отношений Украины с международными партнерами.

«Сегодня чрезвычайно важно объединить все силы и ресурсы ради укрепления Украины», — отметила она.

Свириденко поблагодарила Президента за доверие и высокую оценку работы правительственной команды, подчеркнув, что для нее было честью возглавлять Кабинет Министров в самый сложный период новейшей истории Украины.

Она также выразила благодарность украинским военным и всем членам правительства, отметив, что команда работала над поддержкой экономики, принимала сложные оперативные решения и уделяла особое внимание прифронтовым регионам.

Кроме того, по словам премьер-министра, во время встречи с Зеленским стороны обсудили дальнейшие шаги.

«Готова и в дальнейшем служить Украинскому государству и выполнять задачи, направленные на усиление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира», — подчеркнула Свириденко.

Накануне Президент также анонсировал кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и новое распределение ответственности по ключевым направлениям внешней политики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.