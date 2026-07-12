Водитель отказался от освидетельствования на наркотическое опьянение, потому что спешил к больной матери: что решил суд

Суд не нашел оснований считать, что водитель действовал в состоянии крайней необходимости, и назначил штраф с лишением права управления транспортными средствами.

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Луцкий горрайонный суд Волынской области признал водителя виновным в отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения и подчеркнул, что такой отказ является самостоятельным составом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП. При этом для привлечения к ответственности не имеет значения, был ли установлен факт пребывания водителя в состоянии опьянения.

В суде водитель пояснил, что отказался ехать в медицинское учреждение, поскольку спешил домой к матери, которая является лицом с инвалидностью II группы и страдает эпилептическими приступами. По его мнению, он действовал в состоянии крайней необходимости. Однако суд пришел к выводу, что сторона защиты не доказала существование реальной и непосредственной опасности, которая могла бы оправдать отказ от прохождения освидетельствования.

Также суд отклонил доводы защиты о незаконности остановки автомобиля, указав, что транспортное средство имело трещину на лобовом стекле, что давало полицейским законные основания для его остановки.

По результатам рассмотрения дела суд назначил водителю штраф в размере 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Обстоятельства дела

Как установил суд, 8 мая 2026 года в Луцке полицейские остановили автомобиль BMW 520 из-за трещины на лобовом стекле. Во время общения с водителем правоохранители обнаружили признаки, которые в соответствии с Инструкцией о порядке выявления у водителей признаков опьянения могли свидетельствовать о наркотическом опьянении, в частности суженные зрачки, не реагирующие на свет. В связи с этим водителю предложили пройти медицинское освидетельствование в учреждении здравоохранения, однако он отказался.

В судебном заседании водитель вину не признал. Он утверждал, что полицейские безосновательно остановили его автомобиль, а от освидетельствования отказался лишь потому, что спешил домой к матери, которая, по его словам, нуждалась в постоянном уходе по состоянию здоровья. Защитник просил закрыть производство, ссылаясь на незаконность остановки транспортного средства и недопустимость собранных доказательств.

Почему суд отклонил аргументы защиты

Суд указал, что в соответствии с пунктом 2.5 Правил дорожного движения водитель обязан по законному требованию полицейского пройти медицинское освидетельствование, если имеются основания считать, что он находится в состоянии опьянения.

Исследовав материалы дела, суд установил, что полицейские действовали в соответствии с требованиями законодательства. Зафиксированные ими признаки соответствовали признакам наркотического опьянения, определенным Инструкцией. Факт отказа от прохождения медицинского освидетельствования был зафиксирован с помощью боди-камер, что соответствует требованиям статьи 266 КУоАП.

Относительно законности остановки автомобиля суд указал, что из видеозаписи и других материалов дела № 161/10663/26 усматривается наличие трещины на лобовом стекле, существование которой признавал и сам водитель. Суд обратил внимание, что ДСТУ 3649:2010 не допускает наличия трещин в зоне работы стеклоочистителей, а очевидные признаки технической неисправности транспортного средства в соответствии со статьей 35 Закона Украины «О Национальной полиции» являются основанием для его остановки. Поэтому доводы защиты о незаконности остановки суд признал необоснованными.

Что суд сказал о состоянии крайней необходимости

Суд проанализировал ссылки водителя на статьи 17 и 18 КУоАП, предусматривающие освобождение от административной ответственности в случае совершения действий в состоянии крайней необходимости.

В постановлении указано, что такое состояние имеет место лишь при наличии реальной, а не мнимой опасности, которую невозможно устранить другими средствами.

Суд установил, что сторона защиты не представила доказательств того, что именно в день происшествия существовала реальная угроза жизни или здоровью матери водителя. Сам водитель пояснил, что в тот день за медицинской помощью она не обращалась, а сообщений об ухудшении ее состояния он не получал. Кроме того, из представленной суду выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица следует, что в отношении матери не была определена потребность в постоянном постороннем уходе. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что оснований считать действия водителя совершенными в состоянии крайней необходимости не имеется.

Ключевой правовой вывод суда

Суд отдельно подчеркнул, что в данном деле лицо привлечено к административной ответственности не за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, а за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предложенного в соответствии с установленным законом порядком.

Такой отказ является самостоятельным составом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП. Поэтому объяснения водителя о недоказанности его пребывания в состоянии опьянения не могут служить основанием для освобождения от ответственности, поскольку состав правонарушения в данном случае образует именно отказ от прохождения освидетельствования.

Решение суда

Луцкий горрайонный суд Волынской области признал водителя виновным по ч. 1 ст. 130 КУоАП и назначил ему административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год. Кроме того, с него взыскан судебный сбор в размере 665,60 грн. Постановление может быть обжаловано в Волынский апелляционный суд через Луцкий горрайонный суд Волынской области в течение десяти дней со дня его вынесения.

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