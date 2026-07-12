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Посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы — СМИ

18:47, 12 июля 2026
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Завершение дипломатической миссии совпало с масштабными кадровыми изменениями в Кабинете Министров.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы — СМИ
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Посол Украины в США Ольга Стефанишина в ближайшее время оставит дипломатическую службу. По ее собственной просьбе причиной завершения работы на должности стали личные обстоятельства.

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Как сообщил осведомленный источник, соответствующую просьбу Стефанишина подала еще на прошлой неделе. Президент Украины положительно оценивает результаты ее работы на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах, указывает «Интерфакс-Украина».

Информация о возможном завершении дипломатической миссии Стефанишиной появилась на фоне анонсированных кадровых изменений в органах власти.

Накануне Президент Владимир Зеленский заявил об обновлении политической стратегии Украины и сообщил о необходимости обновления Кабинета Министров. По его словам, кадровые решения должны обеспечить реализацию новой модели государственного управления, а также усилить ключевые направления внешней политики и международного сотрудничества.

После этого премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что оставит должность главы правительства. Она сообщила, что обсудила с Президентом дальнейшие кадровые решения и выразила готовность продолжить работу на новом направлении, направленном на защиту национальных интересов Украины.

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США Кабинет Министров Украины Украина

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