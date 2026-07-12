Посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы — СМИ

Завершение дипломатической миссии совпало с масштабными кадровыми изменениями в Кабинете Министров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в ближайшее время оставит дипломатическую службу. По ее собственной просьбе причиной завершения работы на должности стали личные обстоятельства.

Как сообщил осведомленный источник, соответствующую просьбу Стефанишина подала еще на прошлой неделе. Президент Украины положительно оценивает результаты ее работы на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах, указывает «Интерфакс-Украина».

Информация о возможном завершении дипломатической миссии Стефанишиной появилась на фоне анонсированных кадровых изменений в органах власти.

Накануне Президент Владимир Зеленский заявил об обновлении политической стратегии Украины и сообщил о необходимости обновления Кабинета Министров. По его словам, кадровые решения должны обеспечить реализацию новой модели государственного управления, а также усилить ключевые направления внешней политики и международного сотрудничества.

После этого премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что оставит должность главы правительства. Она сообщила, что обсудила с Президентом дальнейшие кадровые решения и выразила готовность продолжить работу на новом направлении, направленном на защиту национальных интересов Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.